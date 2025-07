Taormina. Lavori completati, mercoledì riapre via Garipoli

Ritorno alla normalità per il sistema viario taorminese. De Luca ringrazia Schifani e i soggetti coinvolti negli interventi sul costone

TAORMINA – Dalle 6 di mercoledì 9 luglio riaprirà al transito veicolare e pedonale via Garipoli, così come da comunicazione ufficiale del Consorzio ME-CT inviata al Comune di Taormina. Questa la nota: “Con riferimento all’oggetto, visto l’avanzamento delle attività, si comunica che dalle ore 06:00 del 09/07/2025 è possibile procedere con la riapertura al transito veicolare e pedonale sulla via Garipoli. Resta fermo il divieto di transito su via Zaccani fino al completamento delle attività di messa in sicurezza del versante interessato, come previsto da cronoprogramma condiviso, e la necessità di sgombero dei fabbricati nell’area sottostante il suddetto intervento, individuati catastalmente al fg. 2 mappali 1267, 1265, 329, 326, 199, 207, 1378, 1237, 1373 del Comune di Taormina”.

A fronte della comunicazione del Consorzio Me-Ct, che ha eseguito i lavori di consolidamento del costone nell’ambito del progetto per il raddoppio ferroviario, il sindaco Cateno De Luca ha firmato l’ordinanza n. 42 del 07 luglio 2025, con la quale viene revocata parzialmente l’ordinanza n. 16 del 28 marzo scorso, che aveva disposto la chiusura completa della via Garipoli e di via Zaccani a tutela della pubblica incolumità.

Confermato, dunque, il rispetto del cronoprogramma che porterà da domani alla piena funzionalità del sistema viario urbano, inclusi i percorsi per i bus diretti ai parcheggi cittadini.

Il Comune: “Disagi contenuti grazie al piano straordinario”

“Il Piano straordinario di viabilità predisposto durante i lavori – specifica in una nota l’Amministrazione comunale taorminese – ha complessivamente funzionato, contenendo al minimo i disagi per cittadini, pendolari e visitatori. Grazie al riconoscimento dello stato di crisi e di emergenza regionale deliberato dalla Giunta della Regione Siciliana il 1° aprile 2025 (Delibera n. 98), su proposta del Presidente Schifani e sulla base della relazione del DRPC, e alla nomina del sindaco quale soggetto attuatore con risorse dedicate, è stato possibile infatti mettere in campo tempestivamente tutte le azioni necessarie che hanno consentito di limitare al massimo i disagi per la popolazione. A tal proposito si ringrazia il Presidente Schifani per la sensibilità istituzionale dimostrata”.

Il Comune di Taormina ha inoltre ringraziato il Consorzio Me-Ct, l’impresa esecutrice e RFI per “il senso di responsabilità dimostrato, per l’impegno tecnico e operativo, e per aver portato avanti un’opera delicata e complessa nel rispetto dei tempi previsti, garantendo la sicurezza dell’area e la tutela della cittadinanza”.

Le modiche sui parcheggi Asm

Intanto, Asm ha informato l’utenza che a partire da mercoledì 9 luglio, con la riapertura al transito della via Garipoli, è venuto meno lo stato di emergenza. Saranno quindi ripristinare le condizioni antecedenti all’ordinanza n. 16 del 28 marzo 2025 e nel dettaglio: torneranno in vigore le tariffe regolari per la sosta dei bus nei parcheggi Lumbi e Porta Catania con contestuale pagamento del ticket comunale; sarà riattivato il pagamento della sosta per le auto nel parcheggio scoperto di Mazzarò, ad eccezione dei motocicli che potranno posteggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu.



Nel parcheggio di Porta Pasquale sarà ripristinato il regime ordinario di pagamento anche per i residenti.

A seguito della riapertura della via Garipoli, per quanto riguarda il settore del Trasporto Pubblico Locale, la Linea Verde Castelmola-Taormina-Ospedale “San Vincenzo” riprenderà il percorso abituale transitando dalla via Garipoli, mentre resta invariato il tragitto della Linea Blu Beach Bus che continuerà a percorrere la via Pirandello secondo l’orario vigente.

