Taormina. Le emergenze incendi e voli fermano il concerto dell'ex Police Stewart Copeland - Tempostretto

Era previsto al Teatro antico il 27 luglio ed era uno degli eventi dell'estate

TAORMINA – Niente concerto. A causa dell’emergenza in Sicilia dovuta agli incendi e all’operatività dei voli, il concerto “Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra”, in programma giovedì 27 luglio al Teatro Antico di Taormina, è stato annullato.

L’appuntamento siciliano, organizzato da Live Spettacoli, Show Biz e Fab10 Production, era atteso dagli amanti della musica. Nel concerto di Taormina del compositore e fondatore dei Police era prevista la presenza sul palco della Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo.

I biglietti già acquistati verranno rimborsati a partire da lunedì 31 luglio nei punti dove sono stati acquistati.

Foto di Daniel Knighton



