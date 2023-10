Taormina. Parcheggia in centro con pass invalidi contraffatto: denunciato. Veicolo rimosso - Tempostretto

Il proprietario era stato già "beccato" per lo stesso motivo nel 2021 dalla Polizia locale

TAORMINA – Nel 2021 la polizia locale di Taormina lo aveva denunciato per uso di pass residenti contraffatto ed ironia della sorte risponderà proprio quest’oggi davanti al tribunale per quei fatti. Nella serata di ieri gli uomini guidati dal comandante Daniele Lo Presti hanno notato un veicolo in sosta in Piazza San Domenico esporre pass invalidi apparentemente rilasciato dal comune di Messina. Il colore un po’ sbiadito del documento ha insospettito uno degli operatori che ha così richiesto agli uffici di corso Umberto un accertamento più approfondito. Tramite collaborazione dell’ufficio pass del Comune di Messina è stato accertato che il numero del contrassegno esposto non era mai stato rilasciato dal predetto ufficio pertanto si è proceduto alla rimozione del veicolo per assenza di pass residenti. In tarda serata si il proprietario del mezzo si è presentato al comando di polizia locale, si tratta di un uomo di Mongiuffi Melia, il quale, inizialmente, lamentava la rimozione del veicolo nonostante lo stesso esponesse pass invalidi. Successivamente, intuito che i primi accertamenti sulla genuinità del pass avevano dato esito positivo, dichiarava agli agenti di aver materialmente prodotto il pass per esigenze personali. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà ed il pass è stato sequestrato.