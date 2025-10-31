Taormina. Pulizia dei torrenti, Asm accelera

Campagna: "Non solo sicurezza delle strade ma anche dell'ambiente"

Asm Taormina è a buon punto nelle operazioni di pulizia degli alvei dei torrenti, che prevedono il taglio di tutta la vegetazione spontanea che cresce, per permettere il corretto deflusso delle acque, evitando possibili rischi di esondazioni.

Interventi su San Giovanni e Sant’Antonio

Dopo aver completato nei giorni scorsi l’intervento nel torrente Sirina, ASM sta attualmente

operando nei torrenti San Giovanni e Sant’Antonio, mentre sono già in programma ulteriori lavori

nei torrenti Santa Venera e Mazzeo. La medesima attività è stata svolta lo scorso anno: una

programmazione attenta, sistematica e continuativa è alla base del lavoro svolto in sinergia tra

Amministrazione Comunale e la Partecipata.

Asm amplia i controlli

“Rispondiamo con efficienza – spiega il presidente di ASM Giuseppe Campagna – alle esigenze del

territorio, ampliando i servizi svolti, non limitandoci alla pulizia delle strade, ma includendo

interventi quanto mai necessari per la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente. Un’azione che

conferma l’attenzione di ASM verso il territorio attraverso attività mirate e una pianificazione

capillare, a tutela della vivibilità e della sicurezza di cittadini e visitatori.”