Taormina punta sul Pnrr per cambiare il volto della città: si concretizzano i finanziamenti - Tempostretto

Progetti di importanti opere di messa in sicurezza

TAORMINA – Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è destinato a cambiare il volto di Taormina. Ne è convinto il sindaco, Mario Bolognari, il quale confida sulla concretizzazione di una serie di opere, di vitale importanza per la città turistica. “L’attività al Comune di Taormina, per intercettare i fondi del Pnrr – spiega il primo cittadino – è frenetica. Ed in particolare in questi giorni – conferma – stanno per giungere in dirittura d’arrivo i finanziamenti relativi a opere pubbliche di notevole interesse”. Bolognari va presto ai dettagli. Parliamo nello specifico di sette progetti complessivi che consentiranno al Comune jonico di partecipare ai bandi del Pnrr per la realizzazione delle opere che riguardano “diversi aspetti della sicurezza”.

Le progettazioni rientrate nei bandi

“Su un bando – spiega il sindaco – sono rientrate tre progettazioni relative a opere di convogliamento delle acque piovane della parte sottostante la Villa comunale (Parco Trevelyan), delle vie Bellini e degli Ulivi e di via Arancio”. Tutte opere che saranno eseguite nella popolosa frazione di Trappitello. “In un altro bando, invece – prosegue Bolognari – rientriamo con altre quattro progettazioni: due di essere riguardano la messa in sicurezza della via Roma e due la messa in sicurezza della via Saraceni e della via Branco”. Il Comune di Taormina punta sul Pnrr per il recupero e la realizzazione di opere strategiche e di vitale importanza per la garanzia dei servizi. Una opportunità che l’Amministrazione comunale non intende assolutamente sprecare. Da qui la “febbrile attività” finalizzata ad intercettare i fondi del Piano, su diversi fronti.