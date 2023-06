Taormina. Rifiuti, si cambia. Si parte dal Corso Umberto e da via Teatro Greco. I nuovi orari - Tempostretto

L'Amministrazione comunale ha avviato un confronto con la ditta che gestisce il servizio

TAORMINA – Nuove regole per la raccolta dei rifiuti a Taormina. L’Amministrazione comunale sta vagliando una serie di modifiche insieme alla Tekra, la ditta che gestisce il servizio. Il confronto è iniziato ieri e proseguirà nel pomeriggio di oggi, martedì. Si parte dal salotto buono della Perla dello Jonio. “Abbiamo stabilito alcune modifiche – spiega il sindaco, Cateno De Luca – che riguardano il corso Umberto e la via Teatro Greco. In queste vie, da lunedì 19 giugno fino al 31 ottobre, i rifiuti dovranno essere esposti dall’1 alle 6,30”. Ad avviso del primo cittadino si tratta “di una misura non più rinviabile per restituire decoro al corso principale sempre affollato di turisti. Il servizio – aggiunge – deve essere espletato entro le 8,30 perché come anticipato dopo quell’orario non sarà più possibile uscire dal Corso Umberto, si rimarrà bloccati dentro, e si procederà alla sanzione per i mezzi presenti. Per le frazioni, le contrade e gli altri contesti urbani tutto rimane invariato”. Ma non è stato solo questo il tema affrontato tra gli amministratori taorminesi e i responsabili della Tekra. “Al centro dell’incontro – evidenzia il sindaco – anche le modifiche ai servizi aggiuntivi, la necessità di fornire nuovi cestini con quattro comparti per la differenziata, l’installazione di posacenere e i raccoglitori per le deiezioni canine”. Il confronto prosegue. A pochi giorni dall’insediamento, la nuova Amministrazione è al lavoro su più fronti. Quello inerente i rifiuti è solo uno di essi. Ve ne sono altri, delicati, che riguardano la Fondazione TaoArte (De Luca, presidente del Cda di diritto nella qualità di sindaco di Taormina, ha ribadito che non si insedierà), la gestione del Teatro Antico e l’evasione. Giusto per fare degli esempi.