Taormina. Venti grammi di cocaina sotto il sedile dell'auto, 22enne ai domiciliari - Tempostretto

L'arresto effettuato dai poliziotti del commissariato di Taormina

TAORMINA – È stato trovato in possesso di circa venti grammi di cocaina. Nato a Lentini, 22 anni, nascondeva sotto il sedile dell’auto 4 involucri contenenti la sostanza stupefacente, potenzialmente pronti ad essere smerciati. A trovare la droga e a procedere pertanto all’arresto in flagranza di reato sono stati i Poliziotti del Commissariato di Taormina, impegnati in servizi mirati alla prevenzione e alla repressione di reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare a carico del ventiduenne ha portato al rinvenimento di materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Nello specifico sono stati trovati un bilancino di precisione, sacchetti in plastica e due comuni cucchiai in metallo con evidenti tracce della medesima sostanza stupefacente sequestrata in auto. A seguito dell’arresto, il 22enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.