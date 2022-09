Taurianova. Minaccia la moglie con una pistola, arrestato - Tempostretto

L’arresto è stato possibile a seguito della denuncia della moglie che ha riferito di una serie di episodi di vessazioni e maltrattamenti in famiglia

TAURIANOVA – Un uomo è stato tratto in arresto perchè deteneva illegalmente una pistola clandestina e munizioni. L’arresto è stato possibile a seguito della denuncia della moglie dell’uomo che ha riferito di

una lunga serie di episodi di vessazioni e maltrattamenti in famiglia, per i quali, a volte, è stato anche richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’ultimo ennesimo episodio ha convinto la donna a denunciare il marito che, dopo averla raggiunta sul lungomare di Gioia Tauro, le intimava di rientrare a casa, minacciandola di morte e mostrandole una pistola che portava addosso. I diverbi sono continuati nelle mura domestiche, alla presenza dei figli minori, e pertanto la donna, impaurita per quanto stava accadendo e preoccupata per la sua incolumità, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Il personale del Commissariato di Taurianova ha bloccato l’uomo che tentava di allontanarsi dall’abitazione e ha rinvenuto l’arma clandestina detenuta illegalmente. L’attività è proseguita in un fondo agricolo di proprietà dell’arrestato dove, a seguito di perquisizione, all’interno di un casolare, è stato rinvenuto del munizionamento clandestino. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi.