La riforma dei Conservatori: Ministeri scrive al ministro Bussetti

Il Presidente del Conservatorio Corelli, Giuseppe Ministeri, scrive al ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e chiede la convocazione di un tavolo tecnico con i Presidenti dei Conservatori e delle altre istituzioni appartenenti all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

“Accademie e Conservatori – si legge nella lettera - rappresentano una importante realtà dell’Alta Formazione con autentiche eccellenze che sono motivo di orgoglio per il nostro Paese nel mondo. E non è un caso se i primi Conservatori a livello globale siano quelli sorti nel Seicento a Napoli e a Palermo per poi diffondersi, solo un paio secoli dopo, nel resto d'Europa”.

Ministeri spiega che la convocazione di un tavolo tecnico permetterebbe di “fare il punto della situazione sulle più rilevanti questioni di interesse delle Istituzioni AFAM”.

“In quella sede – continua - si potranno valutare, con maggiore serenità e il giusto distacco, le proposte di riforma presentate nel corso della passata legislatura, che non si sono poi tramutate in atti normativi, e potranno essere affrontare le questioni cruciali e di maggiore attualità che interessano il settore. Penso innanzitutto alla situazione strutturale e logistica degli Istituti, alla governance del settore con la necessità di rivitalizzare il ruolo degli organi consultivi, a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Conservatori che certo per vari motivi non ha ultimamente dato prova di grande efficienza e capacità di interlocuzione, alle prospettive di sviluppo della ricerca, alla collaborazione con le Istituzioni musicali, liriche e sinfoniche, all’internazionalizzazione”.

Al fine di far conoscere le attività e le problematiche d del Conservatorio Corelli, Ministeri ha inviato anche un’altra lettera invitando la deputazione nazionale messinese all’incontro convocato per il 23 luglio.