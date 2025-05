Team Nibali, Giglia quinto nella prova di Coppa Italia nel Lazio

L'esordiente primo anno del team giallo-rosso-nero ha ben figurato a Grotte di Castro, la prova era valida anche come Gran Prix Centro Italia

Domenica di gara sulle “ruote grasse” della mountain bike per il Team Nibali impegnato lo scorso weekend nel Lazio con Giuseppe Giglia, nell’immagine in evidenza con Paolo Alberati che lo segue. A Grotte di Castro (VT) più precisamente si è svolta la 2ª prova di Coppa Italia Xco 2025 ed era valevole anche come 3ª prova Gran Prix Centro Italia, una manifestazione di carattere nazionale organizzata dal Team Centro Italia Scuole Ciclismo Dario Cioni.

Il portacolori del team giallo-rosso-nero Giuseppe Giglia, esordiente di primo anno, ha terminato la gara, che si è disputata nel piccolo comune sulle pendici del lago di Bolsena, con un soddisfacente quinto posto visto anche il livello di prim’ordine della corsa. Adesso prossimo appuntamento nella prima domenica di giugno con il team Nibali che ripartirà da una prova su strada nella sesta edizione del Trofeo Primavera Esordienti che si svolge ad Aci Sant’Antonio (CT) lungo un circuito di 10 km da ripetere per tre volte.