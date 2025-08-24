 Team Nibali, Giuseppe Giglia chiude al terzo posto la "Inseguendo Bottecchia"

Team Nibali, Giuseppe Giglia chiude al terzo posto la "Inseguendo Bottecchia"

Simone Milioti

Team Nibali, Giuseppe Giglia chiude al terzo posto la “Inseguendo Bottecchia”

Tag:

domenica 24 Agosto 2025 - 16:36

In provincia di Treviso, su un percorso di 35 km, una delle prime gare che annualmente il team giallo-rosso-nero corre in Veneto

Terzo posto di assoluto valore per Giuseppe Giglia, esordiente di primo anno del Team Nibali, alla “Inseguendo Bottecchia”. Team Nibali che come ogni anno “trasloca” per circa tre settimane in Veneto per prendere parte ad un calendario molto esigente dal punto di vista tecnico e della partecipazione da parte di altri team che difficilmente possiamo trovare alle nostre latitudini. Manifestazione che si è svolta in provincia di Treviso con un percorso di 35 km, un circuito cittadino a San Martino di Colle Umberto da ripetere 5 volte prima del finale in salita in via del Calvario.

A vincere la prova è stato Santiago Bembo (G.S. Mosole) che sul traguardo ha preceduto Emanuele Ganga (Ind. Forniture Moro – C&G Capital) e il siciliano Giglia; gradino del podio più basso per il ragazzo giallo rosso-nero anche per l’elevato numero di partecipanti al via con ben 87 atleti presenti sulla linea di partenza. Una prestazione di squadra di assoluto livello grazie all’impegno di Vittorio Davide Mascolo e Sebastian Rizzo; una condotta di gara perfetta con spunti tecnici molto interessanti.

