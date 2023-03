Team Scaletta ancora a secco in casa, Reggio Calabria passa al PalaMili - Tempostretto

Brutto stop nello scontro diretto per la salvezza, il Team Scaletta crolla nella ripresa e le avversarie segnano il gol vittoria a pochi secondi dalla fine

MESSINA – Una partita decisa nel finale che lascia più di una recriminazione al Team Scaletta. La formazione locale è incapace di gestire il vantaggio in tre occasioni e alla fine, meritatamente, cede il passo ad un Reggio Sporting capace di scendere in campo con la giusta testa e la voglia di riaccendere le proprie chance salvezza. Questa la fotografia dell’impegno che ha visto impegnate le due formazioni dello Stretto al PalaMili nella 19ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di calcio a 5.

Le ragazze di coach Cernuto sprecano tanto nel primo tempo prima di trovare il meritato vantaggio con la solita Martina De Gaetano. Nel secondo tempo la musica cambia già dalle prime battute, Reggio va a segno subito e le reti delle calabresi saranno quattro nei secondi 20 minuti di gioco: Pantano, due volte, Loiacono e Carluccio. Il Team Scaletta replica con un’altra rete di De Gaetano e Musumeci, ma non basterà ad evitare la 13ª sconfitta in stagione.

Una sconfitta pesante perché arriva in uno scontro diretto, quasi un match point, salvezza. La formazione della presidente Tafuri, a quota 14 punti, deve ora difendere la posizione che vale la salvezza diretta dal Team Noci, che insegue a 12, e sarà avversario nel prossimo turno previsto in trasferta il 16 aprile. All’andata le pugliesi, che nel girone di ritorno sono state capaci di inanellare tre risultati utili consecutivi contro squadre in lotta playoff, si imposero per 1-0. Alle spalle del Team Noci, terzultimo e disputerebbe ad oggi i playout, Reggio Sporting e Futsal Ragusa con 11 e 8 punti e al momento retrocederebbero.

Team Scaletta – Reggio Sporting 3-4

Squadre che si studiano inizialmente, prima occasione targata Musumeci servita da De Gaetano, para super di Martino in spaccata. Ancora asse De Gaetano-Musumeci con quest’ultima che non trova per centimetri la rete. Interpreti che si scambiano al 7’ ma medesimo risultato con Martino che stavolta è abile a chiudere su De Gaetano. Ospiti che si fanno vive con una doppia occasione creata da fuori da Pantano, in entrambi i casa è attenta Crimi a deviare. Al 13’ dopo tanto attaccare, il Team Scaletta passa con Marchetta che appoggia per De Gaetano, la pivot di casa scappa via in velocità e non sbaglia davanti a Martino. Scaletta che gestisce e nell’ultima occasione ha la chance del raddoppio con Musumeci che non trova il giusto impatto a pochi passi dalla porta.

Avvio shock, Pantano a 15 secondi dall’inizio si fa trovare pronta sul secondo palo e devia in rete la palla della parità. Scaletta che vive un attimo di confusione, errore di Crimi che serve involontariamente le avversaria ma l’estremo di casa, si fa perdonare superandosi per ben tre volte su Dascola prima, e poi sulla doppia conclusione di Corrao. Al 5’ passa nuovamente il Team Scaletta, scambio Musumeci-Pensabene, poi altra triangolazione con Cucinotta che mette Musumeci nelle condizioni di insaccare a porta vuota. Biancoblù che commettono una grossa ingenuità tre minuti dopo, Crimi tocca il retropassaggio commettendo fallo e concedendo la punizione dal limite che Pantano realizza riporta tutto in parità.

Azione successiva in cui viene fischiato fallo a Dascola che abbandona anzitempo la contesa per doppio giallo. Mister Cernuto inserisce il power play e subito risultati che si vedono, Firrincieli pesca Marchetta, appoggio sul secondo palo per De Gaetano che insacca per la seconda volta e mette dentro il 3-2. Nemmeno un giro di lancette dopo, anticipo di Pantano su Marchetta e pallone in mezzo per Loiacono che sigla il 3-3. Squadre che ci provano entrambe, falliscono a pochi passi l’obiettivo grosso prima Musumeci per lo Scaletta e poi Pantano per il Reggio. Doppia grandissima occasione nel corso dell’ultimo minuto per Cucinotta, fermata da Martino prima in uscita e qualche secondo dopo, di istinto. A trentatrè secondi dalla fine, Carluccio raccoglie la respinta della difesa Scaletta, controlla e mette dentro il goal del definitivo 3-4.