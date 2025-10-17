Team Volley Messina, coach Di Mauro: “C’è entusiasmo, voglia di crescere e divertirsi”

Il commento del tecnico della Serie C femminile sul campionato che prenderà il via la settimana prossima

MESSINA – Le parole di mister Giovanni Di Mauro, accolto quest’estate nella famiglia Team Volley Messina, dopo le prime settimane di lavoro in palestra con un gruppo che sta plasmando. Il campionato di Serie C femminile inizierà tra una settimana e l’allenatore fa sapere: “La squadra sta bene. Siamo riusciti a lavorare bene a livello fisico e ora stiamo lavorando a livello tecnico. Le ragazze stanno dando il massimo e vedo tanto entusiasmo in una squadra giovane che ha voglia di crescere, di fare e di divertirsi. In squadra faccio anche un plauso a Matteo Romano, secondo allenatore della C femminile, mi dà una mano nell’under 18 ed è anche atleta della C maschile. Credo sia un ragazzo volenteroso che vuole apprendere ed è un vero braccio al mio fianco”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra?

“Credo che sarà un campionato diverso per noi rispetto a quello scorso, le ragazze hanno fiducia nei propri mezzi. Nella passata stagione, e parlo da avversario, loro potevano dare ancora di più e la posizione che avevano in classifica non era consona alle loro potenzialità. La squadra sta crescendo a livello mentale, sta crescendo a livello difensivo, è una squadra alta e può lottare per togliersi qualche soddisfazione”.

Che campionato di Serie C sarà?

“Sarà un campionato difficile dove troveremo squadre ben attrezzate. Il Messina Volley, le due formazioni di Santa Teresa, le due società di Milazzo, squadre veterane in questi campionati. Penso anche che Barcellona potrà essere una sorpresa, conosco il mister e l’ambiente. Poi ovviamente il resto potranno essere tutte squadre a pari livello nostro. Sarà un campionato dove ci saranno due tronconi, alcune lotteranno per la promozione in B e le altre cercheranno di mantenere la categoria”.