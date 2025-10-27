Team Volley Messina, una vittoria e una sconfitta all’esordio in Serie C

La prima squadra maschile piega il Volley Misterbianco, come previsto invece cade in casa nel derby contro Messina Volley la femminile

MESSINA – Tutto come previsto in casa Team Volley Messina. Nell’esordio nel massimo campionato regionale, sia maschile che femminile, le due formazioni in Serie C hanno debuttato in casa alla Juvara sabato 25 ottobre. Una sconfitta il primo risultato della formazione femminile di coach Di Mauro, ampiamente preventivata contro una già corazzata Messina Volley che si è ancor più rinforzata in estate. Buona trame di gioco e potenziale mostrato dalla formazione di casa. Più abbordabile l’impegno dei ragazzi quest’anno allenata da coach Paola Laganà che hanno ceduto un set al Volley Misterbianco ma hanno incamerato i primi tre punti stagionali fornendo per larghi tratti una prestazione convincente sia in difesa che in attacco.

Femminile sconfitta dal Messina Volley

Il sestetto iniziale vede in campo Arianna Santoro al palleggio e Irene Maggiari suo opposto, in banda capitan D’Amico e Lo Nostro, centrali Gironi e Baldaro con Fulci libero. Il primo set è a senso unico, la tensione si fa sentire nei ranghi biancorossi e il Messina Volley scappa via chiudendo il parziale 10-25. Nel secondo fuga delle ospiti sul 3-10, la reazione locale arriva lentamente, cambio in regia con Sofia Camarda che subentra ricucendo lo svantaggio fino a soli tre punti di differenza sul 14-17. Le ospiti comunque tengono a distanza quando basta la Team Volley Messina fino al finale 21-25. Nel terzo parziale in campo anche Giada Pino, giovanissimo opposto biancorosso, che mette a terra i suoi primi punti in Serie C con tanta personalità. La Team Volley passa a condurre 4-2, poi subisce la reazione ospite dopo una lunga fase di equilibrio. Dal 13-15 la fuga decisiva delle avversarie fino al finale 14-25.

Le dichiarazioni in casa Messina Volley

“E’ un buon risultato – commenta Marcela Nielsen allenatrice e giocatrice – ma c’è stata un po’ di confusione e nervosismo soprattutto quando loro si avvicinavano nel punteggio. Dobbiamo lavorare su questo e pensare subito alla prossima partita. Questo sarà un campionato interessante ed in ogni squadra ci sono degli elementi buoni”.

“E’ stata una partita difficile – dichiara Giulia Mondello, schiacciatrice del Messina Volley – perché l’ambiente dello Juvara è sempre complicato. Noi abbiamo cercato di mettere in campo le cose che facciamo in allenamento, ma purtroppo non c’è riuscito sempre. L’importante è andare avanti, prendere questi 3 punti e migliorare questi alti e bassi”.

Le dichiarazioni in casa Team Volley Messina

Così coach Giovanni Di Mauro al termine della sfida: “A parte il primo set dovuto all’emozione è stata una partita positiva, di buono prendiamo il comportamento aggressivo in campo in difesa, la volontà e la voglia di metterle in difficoltà. Abbiamo avuto problemi in attacco perché dell’altro lato c’era un muro alto difficile da scavalcare”.

Queste le parole di Sofia Savarese, schiacciatrice della Team Volley Messina: “Forte l’emozione di tornare in campo, siamo entrate in campo che oggi era importante vederci tutte insieme sul taraflex. Siamo tutte contente e siamo pronte a giocarcela meglio prossima settimana contro una squadra più al nostro livello”.

Maschile in quattro set contro Volley Misterbianco

La prima uscita della Team Volley Messina maschile è una vittoria in quattro set che consente alla squadra allenata da Laganà-Donato-Chitè-Triolo di portare a casa l’intera posta. I tre punti arrivati alla Juvara sono frutto di un grande lavoro di squadra con tanti coinvolti anche dalla panchina. Nel sestetto iniziale Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore-opposto, De Francesco e Arena esperienza e gioventù in banda, Sethupathi e D’Arrigo al centro con libero il capitano Germanà. A partita in corso spazio a Donato, Spavara, Bartolomeo. Sethupati e Arena chiudono entrambi con 14 punti.

La sfida inizia in discesa con i locali che dal 4-4 allungano fino al 17-7 nel primo parziale chiuso senza patemi sul 25-12. Nel secondo sembra andare tutto bene, 6-2, poi arriva la reazione ospite che porta al 10 pari e poi l’11-19. In controllo Misterbianco la pareggia 18-25. Nel terzo è battaglia con le due squadre punto a punto e gli etnei che trovano il break in diverse occasioni senza che i peloritani li lascino scappare via. Dal 19 pari arriva il break per la Team Volley Messina, che porta al 23-20. Si rifà sotto Misterbianco sul 23 pari, poi Cucinotta e De Francesco portano il set dalla loro parte sul 25-23. Nel quarto fase di equilibrio fino al 5-5, poi scappa la formazione di casa fino al 17-10, provano con i time out dalla panchina di Misterbianco ma Messina non si ferma e chiude 25-15.

Così coach Paola Laganà: “Arrivano i tre punti, una bella vittoria in casa e sono soddisfatta della prestazione dei ragazzi. Sono stati impeccabili nel primo e quarto set giocato senza sbavature, nel secondo abbiamo avuto un piccolo calo e l’avversario ha giocato bene. Nel terzo set equilibrato e la ricezione ci ha permesso di spuntarla. La squadra sa che quest’anno non deve mollare mai, quando siamo punto a punto non bisogna sbagliare nulla”.

Queste le parole di Davide Arena, schiacciato della Team Volley Messina: “È stata una bella partita in una bella cornice di pubblico, siamo contenti ma c’è da migliorare, la partenza è comunque quella giusta. Personalmente sono felice ma so che c’è molto da migliorare anche se sono consapevole di essere già migliorato tanto”.

Risultati 1ª giornata Serie C femminile

Zafferana – Amando Ionica 0-3

Pol. Nino Romano – Giardini del Volley 3-1

Randazzo – Barcellona 2-3

Team Volley Messina – Messina Volley 0-3

Fima Milazzo – Torregrotta 3-0

Ssd UniMe – Futura Volley Santa Teresa 0-3

Classifica girone B: Amando Ionica, Nino Romano, Messina Volley, Fima Milazzo, Futura Volley Santa Teresa 3 punti; Barcellona 2 punti; Randazzo 1 punto; Zafferana, Giardini del Volley, Team Volley Messina, Torregrotta, Ssd UniMe 0 punti.

Risultati 1ª giornata Serie C maschile

Gela – Modica 3-0

Pozzallo – Pedara 3-0

Paternò – Giarre 0-3

Team Volley Messina – Misterbianco 3-1

Ragalna – Astra Ct 3-0

Riposava: Giarratana.

Classifica girone B: Gela, Pozzallo, Giarre, Team Volley Messina, Ragalna 3 punti; Modica, Pedara, Paternò, Misterbianco, Astra Ct, Giarratana 0 punti.