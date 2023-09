Teatro amatoriale, la compagnia messinese Sikilia sul tetto d'Italia - Tempostretto

A Forlì arrivano i premi "miglior spettacolo" e "miglior regia" per un'opera su un gruppo di messinesi sopravvissuto al terremoto del 1908

S. TERESA – “Migliore spettacolo” e “Migliore regia”: la compagnia Sikilia si è aggiudicata i riconoscimenti più importanti al “Gran Premio Teatro Amatoriale” organizzato dalla Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). In gara c’erano 14 compagnie provenienti da tutta Italia, selezionate dopo aver vinto i rispettivi concorsi regionali. A rappresentare la Sicilia, con diverse nomination, c’era la compagnia di S. Teresa di Riva, con lo spettacolo intitolato “Spartenza”.

Il musical, scritto e diretto da Cettina Sciacca,“cunta e canta” la storia di un gruppo di messinesi sopravvissuto al terremoto del 1908, che non vede altro futuro che quello di imbarcarsi per l’America. La giuria ha assegnato alla compagnia siciliana il premio per il “Miglior spettacolo” e quello per la “Migliore Regia” (a Cettina Sciacca).

La proclamazione dei vincitori

Anche gli spettatori hanno premiato il lavoro della compagnia messinese, assegnando il secondo posto per la categoria “Miglior gradimento del pubblico”. La premiazione è avvenuta al Teatro Giovanni Testori di Forlì. Con la compagnia santateresina si è complimentato il sindaco, Danilo Lo Giudice: “A nome mio e di tutta la comunità – ha dichiarato il primo cittadino – un plauso grande alla compagnia Sikilia che ancora una volta riesce a raggiungere traguardi importanti a livello nazionale, rappresentando con grande orgoglio la nostra regione”. Anche la Fita Sicilia ha rivolto le congratulazioni alla compagnia diretta da Cettina Sciacca per il successo nazionale ottenuto.

Articoli correlati