Teatro contemporaneo, 4 appuntamenti a Mistretta

Da stasera, "Dissonorata" di Saverio La Ruina, una rassegna a cura di Dario Tomasello

MISTRETTA – Si inaugura stasera a Mistretta, presso il Cineteatro “Falcone-Borsellino”, “Vere presenze,

performance per voci sole e non solo”. La rassegna teatrale, a cura del docente universitario Dario Tomasello, si svolge in sinergia tra l’associazione culturale “Luce” e il Comune. L’iniziativa ha anche avuto il coinvolgimento della rete siciliana “Latitudini”.

Sottolinea Tomasello: “Si tratta di quattro spettacoli che restituiscono, nell’ambito della drammaturgia italiana contemporanea, lo spaesamento del tempo presente”. Il primo, il 28 dicembre alle 21, è il pluripremiato “Dissonorata” di Saverio La Ruina, che inquadra, con lirismo, il caso di oppressione violenta di una giovane donna nella Calabria della seconda metà del secolo scorso. Seguiranno: il 28 febbraio 2025 “Bagatelle per un abisso”; il 21 marzo “Mamma” della compagnia “Il castello di Sancio Panza” e, infine, l’11 aprile, “Simposio” di e con Gaspare Balsamo.