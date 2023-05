Teatro Vittorio Emanuele. Lavori aggiudicati lato corso Cavour - Tempostretto

Altri palazzi istituzionali attendono interventi da tempo e restano in bella mostra con le reti arancioni

La rete è bianca ma ricorda le tante reti arancioni sparse in città. Al Teatro Vittorio Emanuele, però, diversamente da altre zone, si sta intervenendo. Anzi la manutenzione, con finanziamento regionale, è già in corso, ad opera della Fox srl.

Ora, però, via alla messa in sicurezza del prospetto su piazza Bellini, lato sala Laudamo e corso Cavour, che “manifesta distacchi di alcune parti fittili e micro-lesioni degli elementi decorativi e di rifinitura”.

L’importo a base di gara è di 16.366 euro (comprensivo di oneri per la sicurezza) più iva e spese accessorie, per un importo complessivo di 19.966 euro. Anche questi lavori saranno ad opera della Fox srl, che ha proposto un ribasso del 10 %, per un importo di 14.811 euro oltre iva.

Trentacinque giorni per la stipula del contratto, poi il via ai lavori.

Altri palazzi istituzionali attendono interventi da tempo e restano in bella mostra con le reti arancioni: su tutte la Prefettura/Questura, Guardia Costiera e Ispettorato Forestale. Uno sfregio al decoro della città.