Teatro Vittorio Emanuele. Venerdì 5 gennaio inaugurazione della mostra “Meditazione sull’universo”

Alle ore 17.30 di venerdì 5 gennaio nello spazio espositivo al primo piano del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro”, curato da Giuseppe La Motta, verrà inaugurata la mostra dal titolo “Meditazione sull’universo” di Aurelia Campolo, con i testi in catalogo di Anna Maimone

All’inaugurazione saranno presenti il commissario Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio.

Aurelia Campolo, erede di una dinastia di fotografi, emerge come artista poliedrica che fonde abilmente la sua eredità familiare con un approccio innovativo alla pittura. Il suo sguardo acuto e l’attenzione al dettaglio, radicati nell’esperienza fotografica, si manifestano soprattutto nei ritratti e nelle opere che esplorano la natura attraverso trasparenze e zoom su elementi come foglie, fiori e conchiglie.

La Campolo, appassionata della rappresentazione dei paesaggi mediterranei, traduce visivamente le emozioni con una tavolozza vivace, portando il blu del mare greco nella foresta e dipingendo con pennellate intense che si riflettono nelle acque di un paradiso terreno. Il suo tocco artistico si estende anche a rappresentazioni suggestive, come un’amonite dilatata con striature celesti e oro, che evidenziano la sua maestria nel ritrarre la sottigliezza delle forme.

Le opere più recenti della Campolo vedono l’introduzione di materiali come sabbia e cristalli di sale nella pittura, sfidando i confini della tridimensionalità e riflettendo sulla natura e sull’universo. Sorprendentemente, l’artista si spinge oltre la pittura tradizionale, abbracciando le arti applicate, come dimostra un tappeto realizzato con la tecnica dello “handtufting”, richiamando le innovazioni di artisti del passato come Depero e Balla.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, nello spazio espositivo (1°piano) del Teatro Vittorio Emanuele dal 5 al 16 gennaio nelle fasce orarie 10/12.30 – 16/18.40.