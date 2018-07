Arriva Iliad e fa scendere le tariffe della telefonia mobile

Ormai è già passato qualche mese dall’entrata di Iliad tra i gestori mobile Italiani e molti ne sono venuti a conoscenza grazie alla sua imperdibile offerta.

Ma è com’è possibile? Come si passa a Iliad? Com’è la copertura? Qui troverete le risposte a queste e altre domande riguardo alla giovane azienda francese appena sbarcata in Italia.

Iliad offre minuti e sms illimitati, 30 GB di internet in 4G+ e 2GB al mese all’estero tutto a 5,99€ ed è l’unico gestore che offre tariffe a questi prezzi, le altre compagnie pur tentando di abbassare i prezzi non gli si avvicinano. Fino a qui tutto bene, ma si sa l’importante non è solo la quantità ma anche la qualità, quindi è tutto oro quel che luccica?

Iliad non ha una sua rete di ripetitori e si appoggia su quelli di Wind-Tre di conseguenza la copertura del segnale è leggermente inferiore a quella offerta dalla Tre, ma non si è molto certi ancora sulla qualità perché è molto variabile (da picchi di 100 mbps fino 2-3 mbps). L’azienda però promette che in futuro l’intensità verrà alzata piazzando una rete di ripetitori firmati Iliad.

Una sim Iliad può essere attivata online o andando in un Iliad store (https://www.iliad.it/store-locator.html). La sim costa 9,99€ un prezzo giusto, se si vuole si può anche portare il proprio vecchio numero dal gestore precedente. Per farlo serve ovviamente il vecchio numero, il tipo di contratto sottoscritto e il numero seriale della sim (si trova su di essa).

Se avete letto fino a qui, probabilmente starete già partendo verso l’Iliad store più vicino a voi per buttare subito via la vostra vecchia offerta telefonica e abbracciare la nuova allettante offerta. Ma Iliad ha anche un lato negativo. Essendo un’azienda d’oltralpe le sue sim hanno ancora un indirizzo ip francese, questo vuol dire che molti servizi come Netflix e Rai Play non sono disponibili perché l’app penserà che voi vi stiate connettendo dalla Francia bloccando alcune o tutte le funzioni. Iliad ha già detto che il problema è già stato risolto per diverse sim ed entro pochi giorni tutte le sim avranno un ip Italiano e potranno ricominciare a usufruire di servizi come Netflix. Quindi tante luci e poche ombre.

Emilio Gennaro