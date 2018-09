Smartphone di alta qualità a prezzi contenuti

C’è davvero bisogno di spendere un capitale per avere uno smartphone di alto livello?

Cominciano ad apparire anche in Italia marche di telefonia che propongono prodotti di ottima qualità a prezzi più accessibili. Gli smartphone top di gamma sono sempre stati cari e di norma i prezzi si aggirano attorno ai 850€, per quelli più economici, fino ai 1200€ per smartphone come Iphone X oppure il Galaxy Note 9 appena uscito. Ma quello che molti non sanno è che in Europa le aziende più famose fanno pagare cara la marca (e qui si parla di Apple) invece nel mercato estero ci sono diverse alternative di aziende molto meno conosciute -almeno qui in Italia- che offrono smartphone di qualità con prezzi decisamente minori.

In questo articolo parleremo di due smartphone asiatici lo Xiaomi Mi 8 e l’Oppo Find X. Cominciamo col primo: Xiaomi è da sempre una marca che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e quest’anno ha presentato il suo primo top di gamma il Mi 8. Se vi interessa la fotografia è sicuramente un telefono da prendere in considerazione, visto il fatto che si è classificato secondo nella top ten miglior fotocamera smartphone 2018/2019 e dà anche la possibilità di creare effetti ai selfie, come per esempio “luce teatro”, “tapparelle” o altri davvero molto belli (diciamo alla “Iphone X” per intenderci).

Per il comparto prestazioni, il Mi 8 invece monta il più avanzato processore per smartphone sviluppato fino ad ora e ha 6gb di RAM, niente di meno di un telefono da 900€, trascurando il fatto che ne costa la metà: 500€ non sono pochi ma lo sono per quello che è. Concludiamo dicendo che ha uno sblocco facciale a infrarossi (funziona anche al buio totale), un Gps a doppia banda precisissimo e – ribadiamo- una delle migliori fotocamere disponibili sul mercato degli smartphone. Saremo più brevi nel descrivere l’Oppo Find X perchè come prestazioni e velocità è più veloce del Mi 8, quindi una scheggia, ha un’ottima fotocamera (si è classificato sesto per la fotocamera) ma la vera differenza sta in uno schermo completamente senza bordi con fotocamere a scomparsa, un riconoscimento del volto 3D affidabile e repentino al 100% e un design definitivo.

Sinceramente non riusciamo a pensare a uno smartphone migliore di questo, quindi se volete il top del top a 750€ (sempre meno di Samsung S9 plus o Iphone X) sapete cosa prendere. Il consiglio è di recarvi sul sito di Oppo per vedere lo smartphone nella sua magnificenza. Se siete interessati a questi smartphone siete fortunati, perché sono appena sbarcati sul mercato italiano. Emilio Gennaro