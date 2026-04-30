Tedx Messina 2026: nove storie per sfidare i pregiudizi e i blocchi della mente

Presentata l'edizione dedicata al tema "Confini". Esperti e artisti racconteranno come trasformare un ostacolo in un'opportunità

Messina si prepara a diventare un laboratorio di idee e innovazione con il ritorno del Tedx, il formato internazionale di conferenze brevi e incisive nate per ispirare il cambiamento. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 14:30, il Polo Universitario Papardo si trasformerà in un punto d’incontro tra professionisti, cittadini e giovani per affrontare un tema concreto: i “Confini”.

L’iniziativa è stata presentata all’interno della Sala Senato dell’Università di Messina alla presenza della professoressa Marina Trimarchi, prorettrice alla Terza Missione, di Giuseppe Arrigo, presidente dell’Associazione Startup Messina, e di Joroen Spooren, licenziatario dell’evento.

Il limite come punto di partenza

La squadra scelta per quest’anno non riguarda le frontiere, ma la linea sottile tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Si parlerà di quell’ultimo passo prima di un salto decisivo e di come imparare a riconoscere i propri limiti per trasformarli in un punto di ripartenza.

“Tedx Messina – ha spiegato la professoressa Trimarchi – è un evento capace di connettersi con il territorio. La cifra più importante è la capacità di formare una comunità con persone differenti per esperienza e vissuto, che si incontrano per parlare di un tema specifico”.

Dai blocchi psicologici alle sfide dell’arte

Sul palco si alterneranno nove oratori che hanno vissuto questi “confini” sulla propria pelle. Tra i primi nomi annunciati figurano: Mauro Cavarra: psicoterapeuta e ricercatore, che analizzerà i confini della mente; Ella Bottom Rouge: artista di burlesque, che racconterà come ha sfidato i limiti del corpo e i pregiudizi sociali; Jacopo Romei: co-fondatore di Scaling Tales, esperto nel gestire i confini nello sviluppo delle imprese.

“L’obiettivo è portare in città un momento di contaminazione tra questo luogo e nove personalità che declineranno il tema secondo il proprio punto di vista professionale e personale” ha aggiunto Giuseppe Arrigo.

Come partecipare

L’evento sarà suddiviso in due blocchi di interventi e ospiterà anche alcune esposizioni. Le somme raccolte con i biglietti serviranno interamente a coprire i costi organizzativi. Per partecipare è necessario acquistare il titolo d’ingresso sul sito ufficiale della manifestazione, dove sono presenti anche le informazioni sulle agevolazioni per gli iscritti dell’Ateneo messinese.