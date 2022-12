Teneva nell'armadio cannabis e cocaina, arrestato 50enne - Tempostretto

Il provvedimento eseguito dai carabinieri della stazione di Capo d'Orlando

CAPO D’ORLANDO – I carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari della stazione di Capo d’Orlando hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, in seguito alla quale hanno rinvenuto 620 grammi di “cannabis indica” e 30 grammi di “cocaina”, occultate all’interno dell’armadio della camera da letto, nonché un bilancino di precisione e la somma di 150 euro ritenuta provento dell’attività illecita. La droga, inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, insieme al bilancino di precisione e al denaro sono stati sequestrati e il 50enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Patti, Sostituto procuratore Andrea Apollonio, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.