Tennis, Mammoliti e Delia si laureano campioni siciliani

I due portacolori del Ct Vela Messina hanno ottenuto la vittoria rispettivamente nella categoria Under 12, lei, e Under 11, lui

Dopo la vittoria di Elia Polistena nel campionato regionale under 10, nei giorni scorsi sono arrivati altri due importanti tioli siciliani per i giovani atleti del Ct Vela Messina che si sono imposti, a Siracusa, nei campionati under 11 e under 12. A laurearsi campionessa siciliana under 12 è stata la messinese Marta Mammoliti – seguita in terra aretusea dai maestri Antonio Famà e Francesco Varsalona – che ha coronato il suo impeccabile cammino battendo in finale la palermitana Giorgia Peria e staccando il pass per i prossimi campionati italiani. Nella stessa categoria (under 12) ma nel singolare maschile, nota di merito per l’altro messinese del vivaio, Gabriel Consolo, che ha sfiorato il podio arrendendosi solo nella finale per il 3° posto al catanese Federico Valenti, al termine di un match molto combattuto.

Il secondo titolo regionale porta la firma di un altro talento del Vela, Piermario Delia, che sui campi del Next Gen di Siracusa è diventato il nuovo campione siciliano under 11. Sotto la guida del maestro Francesco Palano Quero, il giovanissimo tennista peloritano ha espresso un tennis d’altissimo livello, lasciando le briciole agli avversari: un netto doppio 6-0 in semifinale al palermitano Gullo e un perentorio 6-1, 6-3 in finale contro il trapanese Guidi. Una vittoria schiacciante che gli spalanca le porte del main draw dei campionati italiani U11, in programma a settembre a Sanremo.

Weigert: “Settimana fantastica per noi”

Grande soddisfazione è stata espressa dal diesse del Ct Vela, Umberto Weigert, che ha voluto sottolineare lo spessore del lavoro svolto dall’intero staff tecnico e la crescita del movimento giovanile del circolo. «I titoli di Marta e Piermario, che si aggiungono a quello di Elia nell’Under 10 nelle scorse settimane – ha detto Weigert – sono il coronamento di una settimana fantastica per i nostri colori. Tutti questi ragazzi e ragazze sono cresciuti insieme sui nostri campi. Al di là delle vittorie e delle storiche qualificazioni ai campionati italiani, ciò che rende orgoglioso tutto il Circolo del Tennis e della Vela è l’atteggiamento, lo spirito di appartenenza e la crescita costante di questo splendido gruppo interamente messinese».