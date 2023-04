Termina la stagione regolare del Messina Futsal, larga vittoria contro Mirto - Tempostretto

L'ultima in Serie B, giocata in casa, vede il Messina Futsal andare a segno undici volte. Per la promozione si attende Palermo-Lamezia settimana prossima

MESSINA – Il Messina Futsal ha chiuso la regular season nel migliore dei modi, battendo il Mirto per 11-3 nella 25ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. In virtù di questa vittoria, la squadra giallorossa allenata da Marcelo Mittelman ha confermato la terza posizione con 43 punti all’attivo e conoscerà il proprio destino al termine dell’ultimo turno del torneo, in programma sabato 29 aprile, quando riposerà come da calendario e guarderà con particolare interesse l’esito del match Città di Palermo-Ecosistem Lamezia.

Messina Futsal – Mirto 11-3

Sul parquet della palestra di Montepiselli, la partita viene indirizzata subito dalla doppietta di Morad Malouk. Benny Costanzo cala poi il tris e, dopo una rete de calabresi, il primo tempo termina 6-1 grazie ai gol di Everton Guarnieri e alla seconda realizzazione firmata Costanzo. Nella ripresa, impinguano ulteriormente il bottino le marcature di: Malouk 3, salito, così, a quota 35 centri, Nanni Piccolo e Costanzo. Da segnalare, inoltre, l’esordio nella categoria nazionale del giovane Giovanni Saccà (classe 2003).

Risultati e classifica Serie B girone H

Risultati: Villaurea-Città di Acri 2-3; Casali del Manco-Città di Palermo 2-2; Mascalucia C5-Drago Acireale 4-3; Messina Futsal-Mirto 11-3; Arcobaleno Ispica-Monreale 5-2; Ecosistem Lamezia-Real Termini 8-1.

Classifica: Mascalucia C5 49; Città di Palermo 44; Messina Futsal 43; Ecosistem Lamezia 42; Drago Acireale 27; Casali del Manco 25; Villaurea 23; Città di Acri 22; Arcobaleno Ispica e Mirto 21; Monreale 20; Real Termini 17.

Articoli correlati