 Terremoto in casa Messana. Esonerato Cosimini, si dimette il ds L'Episcopo

Terremoto in casa Messana. Esonerato Cosimini, si dimette il ds L’Episcopo

Simone Milioti

Terremoto in casa Messana. Esonerato Cosimini, si dimette il ds L’Episcopo

Tag:

martedì 02 Dicembre 2025 - 17:15

La squadra viaggia ai piani alti nel campionato di Eccellenza, le motivazioni della separazione non sono quindi legate ai risultati in campo

MESSINA – Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizie dell’esonero di mister Giuseppe Cosimini. Lo scorso anno alla guida della Messana nel campionato di Promozione, prima stagione per lui da primo allenatore in un campionato senior, era arrivato uno strepitoso double con la vittoria del campionato, mantenendo l’imbattibilità, e la vittoria della Coppa di categoria.

Quest’anno la società gli ha confermato fiducia in un campionato di livello superiore, ma in Eccellenza la squadra non stava sfigurando. Vittoria nell’ultima giornata e terzo posto attualmente in classifica a cinque lunghezza dalle capoliste Avola e Modica. L’esonero quindi sembra dovuto a problemi interni allo spogliatoio ma che nulla avrebbero a che fare con i risultati.

In panchina al suo posto al momento siederà Antonio Venuto. Una scelta quella dell’esonero di mister Cosimini che porta strascichi anche in società dove il direttore Alberto L’Episcopo, che aveva fatto il suo ingresso nella famiglia Messana in estate, lascia avendo consegnato le sue dimissioni.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
De Luca e la strategia del voto: “Potremmo stancarci di essere minoranza in Consiglio”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED