Terremoto in casa Messana. Esonerato Cosimini, si dimette il ds L’Episcopo

La squadra viaggia ai piani alti nel campionato di Eccellenza, le motivazioni della separazione non sono quindi legate ai risultati in campo

MESSINA – Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizie dell’esonero di mister Giuseppe Cosimini. Lo scorso anno alla guida della Messana nel campionato di Promozione, prima stagione per lui da primo allenatore in un campionato senior, era arrivato uno strepitoso double con la vittoria del campionato, mantenendo l’imbattibilità, e la vittoria della Coppa di categoria.

Quest’anno la società gli ha confermato fiducia in un campionato di livello superiore, ma in Eccellenza la squadra non stava sfigurando. Vittoria nell’ultima giornata e terzo posto attualmente in classifica a cinque lunghezza dalle capoliste Avola e Modica. L’esonero quindi sembra dovuto a problemi interni allo spogliatoio ma che nulla avrebbero a che fare con i risultati.

In panchina al suo posto al momento siederà Antonio Venuto. Una scelta quella dell’esonero di mister Cosimini che porta strascichi anche in società dove il direttore Alberto L’Episcopo, che aveva fatto il suo ingresso nella famiglia Messana in estate, lascia avendo consegnato le sue dimissioni.

