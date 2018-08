La “Soirèe des Artistes” per il NeMO SUD

ll terzo appuntamento con DONARtE sarà il 29 Agosto. In perfetto stile New Orleans, la serata vedrà note e colori degli artisti coinvolti toccare le corde del cuore di chiunque vi parteciperà. Focus di “Soirèe des Artistes” saranno infatti la pittura, il disegno e la buona musica. In concerto i Big Mimma - nella prima parte della serata – per proseguire con il dj set di Helen Brown e Maurizio Presente accompagnati dal vocalist Yanez.

Una serata danzante in technicolor, con body e face painting, in cui gli artisti presenti mostreranno e realizzeranno opere di pittura e disegno rendendo ogni momento unico. Tra loro Anna Vis, Tino Sorbera, Barbara La Rosa e Sonia Spartà.

Location della “Soirèe des Artistes sarà il Perissa, i cui spazi sono stati messi a disposizione gratuitamente dall'architetto Annalisa Carrozza, da sempre sostenitrice del Centro NeMO SUD e titolare del noto locale. E pro bono saranno anche le esibizioni musicali e la presenza di ogni artista.

Partner dell'evento sono Bernava, Imperial fashion, Tasmania Club e Daria City spa, sostenitori del Centro Clinico anche in passate iniziative di raccolta fondi per NeMO SUD come “Messina In Passerella”. Tra gli amici di NeMO SUD vi sono anche Maria Irrera e Fabio Germanà di Subversiva Adv che hanno curato strumenti visual dell'evento.

Con una donazione di 12 euro, i partecipanti alla “Soirèe des Artistes” potranno ascoltare musica eccellente, sorseggiare un buon cocktail, apprezzare le opere degli artisti e contribuire alla crescita del NeMO SUD.

Il Centro Clinico - che ha sede presso il pad. B del Policlinico “Gaetano Martino” - ha aperto le sue porte il 21 marzo del 2013. In poco più di 5 anni ha conosciuto i volti di circa 3.000 persone affette da malattie neuromuscolari quali SMA, SLA e distrofie muscolari. E' unico centro multidisciplinare presente in tutto il Sud Italia per la presa in carico di persone affette da queste patologie.

Per maggiori informazioni sugli eventi di DONARtE è possibile consultare le pagine Facebook @DONARtEperNeMOSUD e @nemosud