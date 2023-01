I tessuti più accoglienti e chic per l'arredo domestico - Tempostretto

Raso di cotone, lana, velluto, seta, ecopelle. Redazionale

Redazionale – Con l’arrivo dell’inverno, tutti noi sentiamo l’esigenza di adattare i nostri ambienti domestici alle nuove temperature, fredde e pungenti. Nel farlo, possiamo ovviamente puntare anche su aspetti come l’eleganza e lo stile, oltre al semplice comfort. Per fortuna, esistono diversi tessuti e materiali che possono fare proprio al caso nostro, e oggi scopriremo insieme le migliori opzioni per la casa.

Raso di cotone

Il raso di cotone viene utilizzato ad esempio per realizzare le lenzuola e le federe. Si tratta di un tessuto che viene particolarmente apprezzato per la sua morbidezza ed eleganza, in quanto conferisce un tocco di raffinatezza all’ambiente domestico.

Inoltre, il raso di cotone trattiene bene il calore e allontana l’umidità dal corpo, per via delle sue elevate capacità traspiranti, dandoci la possibilità di dormire comodamente durante le fredde notti invernali. Se vi state chiedendo dove reperire questi complementi in raso di cotone, la risposta è semplice: su negozi online come Ferò, specializzati in biancheria per la casa , è possibile trovare queste e altre opzioni, come il velluto (che approfondiremo più avanti).

Lana

La lana è un’altra grande opzione per l’arredamento della casa, soprattutto durante i mesi più freddi. Non solo offre un maggiore isolamento termico, ma ha anche delle ottime proprietà antimicrobiche, che la rendono ideale per rivestimenti o coperte.

La lana ha anche altre proprietà, come l’eccellente traspirabilità, oltre alle sue caratteristiche ipoallergeniche, preziose specialmente per chi ha la pelle delicata e tendente alle irritazioni. Infine, la lana è un materiale molto resistente, quindi può facilmente durare per molti anni senza perdere le sue qualità.

Velluto

Il velluto è un tessuto elegantissimo e morbido, utilizzato da secoli, per la sensazione di lusso che riesce a regalare e la ricca gamma di colori. Questo materiale è perfetto per aggiungere un tocco di calore e di eleganza a qualsiasi stanza della casa, dai rivestimenti per i divani fino ad arrivare alle tende.

Non è solo morbido e raffinato, ma è anche facile da manutenere: basta spazzolare via eventuali pelucchi o la sporcizia con un rullo apposito o un panno umido.

Seta

La seta è un tessuto usato comunemente per la biancheria da letto e non solo. La caratteristica principale della seta è la sua morbidezza, oltre alla sua lucentezza unica, ed è anche molto confortevole a contatto con la pelle. Non a caso, su shop come Ferò possiamo trovare anche giacche da camera e vestaglie in seta.

Viene apprezzata così tanto anche per merito della sua incredibile leggerezza, e per la sua capacità di resistere all’usura, sebbene richieda comunque delle cure attente. Infine, è un materiale altamente traspirante e piacevole al tatto, per non parlare poi della sua rinomata eleganza.

Ecopelle

Anche l’ecopelle è un’ottima scelta per l’arredamento invernale della casa. La sua robustezza, la sua eleganza e il suo calore la rendono perfetta per il rivestimento di divani, sedie e testiere. È molto facile da pulire e da mantenere, dunque è un’opzione ideale per chi non vuole dedicare troppo tempo alla cura del proprio arredo.