Tezenis Summer Festival, al Duomo in 9.400. Finocchiaro: "Prevediamo ampio turnover" - Tempostretto

In quinta commissione si parla degli eventi estivi e l'assessore si concentra sul prossimo: "Ma in contemporanea ci sono anche il Wine Fest e la festa di Sant'Antonio"

MESSINA – La quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti si è confrontata in mattinata con l’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, su quella che sarà l’estate messinese, con un occhio anche agli ultimi mesi dell’anno, ripercorrendo il fitto calendario di eventi già presentato nelle scorse settimane. Tra concerti, manifestazione sportive e tradizione culinaria, inevitabile concentrarsi su quelli immediati. Su tutti, il grande concerto di venerdì prossimo in Piazza Duomo, dove si terrà il Radio 105 Tezenis Summer Festival che porterà a Messina una ventina di artisti di alto profilo (qui l’elenco completo).

Concerto, Wine Fest e Sant’Antonio

“Il calendario – ha dichiarato Finocchiaro – è stato presentato settimane fa. Tra pochi giorni ci sarà il primo pacco regalo, il grande concerto del Tezenis Summer Festival. Al Duomo stanno già completando il palco, ci saranno una ventina di artisti. E, vorrei sottolinearlo, siamo orgogliosi non per noi ma per la città. In concomitanza a un evento così grande, inoltre, c’è il Wine Fest che veicolerà in città buyer internazionali, anche dalla Cina. E non è finita, perché ci sarà la notte bianca di Sant’Antonio, che porterà in centro 60 o 70 mila persone. Gestire 3 eventi simili in contemporanea è difficile ma gratificante”.

Finocchiaro prevede un ampio “turnover”

L’assessore si rivolge poi ai consiglieri: “Quello che vi chiedo è di smorzare le polemiche e di essere orgogliosi di una città che sta dando il meglio di sé. Messina sta emergendo quantomeno sotto il profilo di comunicazione. La prossima settimana ci sarà il Messina Street Fish, importante anche perché si svolgerà in un’area che fino a pochi mesi fa era occupata da un eco mostro”. E dopo alcune domande, Finocchiaro è tornato sull’evento di venerdì prossimo parlando dell’organizzazione: “Sarà mantenuto il protocollo usato per i Negramaro. Ci sarà un serio controllo con i varchi e i conta-persone, ma prevediamo che ci sarà un turnover maggiore rispetto al passato perché magari alcuni vengono a vedere solo 3 o 4 artisti. La capienza? 9.400 persone, senza transenne e fioriere. E ci saranno anche diverse torri per diffondere il suono in tutta la piazza, ma l’organizzazione è interamente di R105”.