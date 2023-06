Tezenis Summer Festival, la folla cresce sotto al palco. I più attesi Annalisa, Emma e Irama - Tempostretto

C'è chi aspetta dalle 8 e racconta: "Non vediamo l'ora, volevamo essere in prima fila a tutti i costi". Stasera il grande evento al Duomo. Tutto sui parcheggi

MESSINA – Cappellini gialli di R105 e sacche con i loghi degli organizzatori, ma anche tanto caldo dopo le prime ore di pioggia battente, con gli ombrelli aperti prima per ripararsi dall’acqua e poi dal sole. La folla sotta al palco del Tezenis Summer Festival, evento targato R105 attesissimo a Messina, continua ad aumentare. Già dalle prime luci della mattinata alcuni gruppi di ragazzi hanno assaltato le transenne per accaparrarsi la prima fila, come capita spesso in concerti simili. E al Duomo non è stato da meno. All’ora di pranzo gente di ogni età, ma soprattutto ragazze e ragazzi, si è ritrovata ad attendere il grande evento.

Tra chi attende Annalisa e chi aspetta Irama

“Aspettiamo da stamattina – racconta una giovane di 18 anni – non vediamo l’ora, volevamo esserci a ogni costo”. Le frasi di chi aspetta sono interrotte dalle urla a ogni uscita sul palco, ma finora si è visto soltanto il personale dello staff. “Vogliamo vedere Irama e Rkomi – ci dicono, entusiaste, alcune ragazze – ci sono molti artisti che aspettiamo da tempo”. Tra i più grandi c’è chi aspetta Annalisa e chi Emma, ma grande curiosità anche per Rosa Chemical, protagonista a Sanremo, così come per Colapesce Dimartino ed Elettra Lamborghini. Ci vorrà ancora qualche ora. Intanto le conduttrici Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli sono state protagoniste di una vera e propria incursione a Palazzo Zanca durante la conferenza di Basile sul primo anno di attività: “Ringraziamo tutti per l’accoglienza. Messina è una cornice speciale”.

L’elenco completo

L’elenco completo: Alvaro de Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr. Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, Wax.

Consigli utili

In occasione del “Radio 105 Tezenis Summer Festival” a piazza Duomo, di oggi venerdì 16 giugno 2023, sono disponibili i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio. Tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente piazza Duomo, al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso all’evento. Per chi provenisse dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, giungere al parcheggio del terminal e utilizzare il servizio tramviario. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), il “Villa Dante (viale San Martino), o i posteggi di interscambio dislocati su viale Europa (lato monte). Per chi provenisse dalla A-20 Palermo-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo di Boccetta, per poi utilizzare i parcheggi “Cavallotti” (via Magazzini Generali), “Cavalcavia San Raineri” (via G. Sciva, 33) o “La Farina/Fosso” (via La Farina, 56). Alternativamente è consigliata uscita a Messina-Centro con possibilità di utilizzo del parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), “Villa Dante (viale San Martino) o interscambio viale Europa. Per chi provenisse invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti, è collocata la fermata del tram, attivo fino alle ore 2. In alternativa è possibile usufruire della linea bus n. 1 (Shuttle Giampilieri/Torre Faro). Chi sbarca in auto può utilizzare il parcheggio “Annunziata” e giungere a piazza Duomo in tram o bus linea 1 (Shuttle). Chi sbarca in auto alla rada San Francesco può utilizzare il “Cavallotti” o in alternativa “Cavalcavia San Raineri” o “La Farina/Fosso” .