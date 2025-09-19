Tindari Rally, i piloti della Nebrosport per la gara di casa

Nel fine settimana una delle gare più attese e sentite per la scuderia nebroidea. Tra i più attesi la coppia Galipò-Marino, in tutto nove equipaggi

La passione per i motori torna a illuminare i Nebrodi con il Tindari Rally, in programma questo weekend 20-21 settembre 2025. Per la Nebrosport si tratta di una delle gare più attese e sentite della stagione, essendo una vera e propria corsa di casa: per questo la scuderia santangiolese schiererà una formazione imponente con nove equipaggi, tutti decisi a dare spettacolo e a portare come sempre in alto i colori rossoblù.

Tra i più attesi c’è il presidente Carmelo Galipò in una coppia ormai consolidata con Antonino Marino, al volante della performante Skoda Fabia RS di classe Rally2-R5. Dopo l’ottimo 9° posto assoluto al Rally di Caltanissetta, Galipò arriva al Tindari con la consapevolezza di avere un ruolo chiave sia nel Trofeo Pirelli che nel Trofeo Over 55, classifica che attualmente guida e che vuole difendere con grinta. Il driver santangiolese è anche leader a pari punti con altri due driver nel Trofeo Pirelli e punta a consolidare la propria posizione con due gare di casa ancora da disputare che rappresentano un crocevia fondamentale della stagione.

Rientro speciale per Marco Palazzolo con alle note Mirko Lo Piano, a bordo della loro Lancia Y di classe Rally4. Dopo l’ultima apparizione al Rally dei Nebrodi 2024, l’equipaggio torna in gara con un obiettivo semplice ma prezioso: vivere due giornate di puro divertimento, coltivando la loro passione sugli asfalti che amano.

Al via anche il driver Giuseppe Leonte (immagine in evidenza) in coppia con Francesco Vercelli su Peugeot 208 classe R2B. Dopo aver disputato lo Slalom di Librizzi su Peugeot 106 condizionato dalla pioggia e in seguito al ritiro al Nebrodi a causa di problemi tecnici, Leonte torna sulle strade di casa per riscattare la sfortuna avuta nelle ultime gare.

Gli equipaggi delle altre categorie

In classe A7, il librizzese Tullio Danzì coadiuato da Andrea Adamo, a bordo della sempre spettacolare Renault Clio Williams. La sua ultima apparizione è stata a Librizzi dove ha firmato un convincente primato di classe tra i birilli: ora l’obiettivo è replicare il passo competitivo anche tra le prove speciali del Tindari.

Sempre su Renault Clio Williams RS Plus 2.0, ma in una categoria diversa, ritroviamo Roberto Giuttari, affiancato da Giuseppe Miragliotta. Dopo l’esordio positivo tra i birilli allo Slalom di Librizzi, chiuso con un 2° posto di classe, il portacolori è pronto a fare il salto in una gara di spessore come quella del Tindari.

Grande curiosità per il ritorno in prova speciale di Kevin Schepis che avrà al suo fianco la fidanzata Giovanna Perna, al debutto assoluto da navigatrice. L’equipaggio sarà in gara su Citroën C2 di classe RS Plus 1600. L’ultima apparizione di Schepis in un rally risale al Nebrodi 2022, chiuso con un 2° posto di classe, mentre lo scorso anno fu sfortunato protagonista allo Slalom di San Piero Patti terminato con un ritiro. Dopo oltre tre anni lontano dai rally, l’obiettivo non è la classifica ma l’esperienza: correre sugli asfalti di casa, divertirsi e far divertire la propria navigatrice, vivendo questa gara come un traguardo personale dopo undici anni di attività.

In classe N2 saranno ben due gli equipaggi Nebrosport: da una parte Mattia Tirintino, reduce dal secondo posto di classe dello Slalom di Santa Domenica Vittoria. Il giovane pilota sarà in coppia con Davide La Mancusa su Peugeot 106 Rally. A seguire, ecco Leo Pagana con Federico Lapoli sempre su Peugeot 106 rally. Per Pagana si tratta di un ritorno al Tindari Rally a due anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Chiude la pattuglia rossoblù Santo Fallo, affiancato da Michele Barberi su Fiat 500 Sporting RS 1.15 Plus. Reduce dalla sfortunata gara di Raccuja, terminata anzitempo per una toccata al posteriore, Fallo punta a riscattarsi nella gara di casa con una prestazione di grande determinazione.