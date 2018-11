Intesa sui percorsi: la rete di Novara, Tripi, Montalbano, Furnari e Basicò

Dalla dorsale dei Nebrodi ai Peloritani, questa l'area interessata dalla nuova associazione di Comuni, nata per valorizzare le bellezze paesaggistiche a impatto zero. I Comuni coinvolti sono Montalbano Elicona, Furnari, Basicò, Novara di Sicilia e Tripi che è anche comune capofila. Obiettivo intercettare fondi comunitari per i sentieri e la valorizzazione delle attrattività locali come: il Bosco di Malabotta, le Rocche dell'Argimusco, l'area demaniale Faggita.

Il protocollo d'intesa siglato da questi 5 comuni ha dunque l'obiettivo di rimettere al centro un turismo di qualità tra sentieri che partano dal mare per arrivare in montagna. Inoltre sfruttare gli spazi verdi di boschi e radure al fine di creare punti ristoro per pic nic e aree attrezzate per gli sport di prossimità in outdoor. Insomma progetti che facciano bene al territorio e che puntino a sfruttarne le qualità attrattive, quale è appunto il paesaggio naturalistico senza escludere storia e tradizioni locali.