Il milazzese Gallucci al Taormina Gourmet, trionfo per le birre artigianali

Taormina Gourmet è in pieno svolgimento ed è una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti nel settore, promossa dal giornale Cronachedigusto. Da sabato a lunedì un parterre di ospiti e aziende si confronteranno con i giornalisti per discutere delle eccellenze siciliane. Aziende vinivole di eccellenza da tutta la regione. Birrifici artigianali da tutta Italia. All'interno dell'evento ci saranno degustazioni e concorsi dei birrifici presenti.



Taormina Gourmet ha avuto inizio venerdi 26 con un raduno delle migliori Pizzerie della sicilia e in abbinamento le migliori birre artigianali del territorio nazionale con la Sicilia protagonista. Il tutto organizzato dalla nota rivista Cronache di gusto. Di spicco la presenza dell'azienda milazzese Aedularia Distribuzione di Marco Gallucci, che con ben 6 Birrifici Artigianali di spicco del panorama Brassicolo è stata chiamata a partecipare da Mauro Ricci, di Cronache di gusto, per dar vita a questo importante evento. L'imprenditore milazzese ci ha confidato che in serata porterà Agostino Airoli (proprietario di Birrificio Italiano, tra i più antichi e premiati d'Italia) proprio a Milazzo al Totù.



Cresce quindi la sensibilità di una fetta di mercato in forte crescita in Sicilia e che riguarda i birrifici artigianali.