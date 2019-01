Milazzo, il consiglio comunale discute due mozioni: il faro e i trasporti

Nella seduta ordinaria di martedì sera il consiglio comunale dopo aver dibattuto su diverse questioni preliminari, ha approvato due mozioni di particolare interesse.

La prima, presentata dal consigliere Alesci riguardava la trasformazione del Faro di Capo Milazzo in un museo naturalistico. Alesci ha sottolineato l’importanza di “riqualificare una struttura che rappresenta una meravigliosa attrattiva nel nostro promontorio”. La proposta del consigliere è mirata a convertire il faro in un museo in cui verranno esposti reperti archeologici, conferendo al sito un “rinnovato splendore. Lo sviluppo economico deve puntare sul turismo culturale e ambientale”- ha affermato”. La proposta ha ricevuto l’appoggio di vari consiglieri, i quali hanno sottolineando tuttavia l’importanza di riqualificare altre strutture della città ormai in rovina.

Sul Faro si discute da diverso tempo a Milazzo, si parlava qualche mese fa di un investitore pronto a costruire un hotel-ristorante dopo la messa a disposizione dello Stato a seguito della smilitarizzazione delle strutture come quella al Capo di Milazzo. Sempre in ottica di ricettività turistica si è quindi parlato di collegamenti da e per gli aeroporti.

Il Consiglio si è quindi espresso a favore della richiesta del consigliere Bagli, di facilitare e implementare i collegamenti tra la città di Milazzo e l’aeroporto di Catania nel periodo tra 1 dicembre-15 gennaio e quello inerente alle festività pasquali.

“L’obiettivo è quello di diminuire i disagi dei cittadini e facilitare il raggiungimento del nostro Comune”- afferma Bagli. Il Consiglio ha ampiamente condiviso l’iniziativa del consigliere approvando il documento all’unanimità. E anzi il consigliere Gaetano Nanì ha rilanciato: “E’ importante garantire un collegamento diretto con il sito aeroportuale di Catania anche per implementare l’afflusso di turisti nella nostra città”. Sulla stessa linea il pensiero del consigliere Foti.