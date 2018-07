Milazzo, entusiasmo per il torneo di Street Basket: sfida tre contro tre

Dal 11 al 14 luglio dalle ore 18.00 presso la spiaggia di ponente accanto al lido “La Fenice” l'ASD Scarabeo Basket organizza il torneo 3vs3 Streetbasket categorie Open, under 20, under 16 e amatoriale.

Come evento conclusivo del torneo, sabato 14 luglio ore 20.30 si terrà la partita "Basket in Carrozzina ". Nel comunicato diramato dalla Raffineria di Milazzo - che finanzia l'evento - si legge:

"Un'iniziativa che la RAM abbraccia e affianca per continuare a seguire un itinerario di impegno e sostegno verso le attività sportive a grande valenza sociale."

Sono previsti premi in denaro, gadget e buoni per i partecipanti. Sarà possibile partecipare anche se non tesserati, quindi un evento "open" su più fronti già iniziato e che ha raccolto diversi giovanissimi nella sfida tre contro tre a pochi passi dalla spiaggia, tra musica hip hop ed evoluzioni "da strada".