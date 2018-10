Milazzo in libri, un nuovo ciclo di incontri d'autore al femminile da Totù

Torna in scena da Totù la letteratura con 4 incontri densi di novità. Giorno 10 ottobre ci sarà il debutto dello spettacolo "COMUNICAZIONI INTERROTTE" che prende il nome da un progetto artistico di Andrea Sposari con le musiche di Marco Amoroso e la lettura delle poesie a cura di Tonino Cannuni.

Questa domenica è la volta della presentazione del libro di Donatella Manna Crescere insieme, piccoli passi pedagogici edito da Lombardo. Musiche di sottofondo di Claudio Paci. L'appuntamento è alle ore 18 da Totù.

"Il mio libro - dichiara l'autrice - è rivolto nella prima parte ai genitori che affrontano ogni giorno piccole e grandi difficoltà nella crescita dei bambini; nella seconda parte tratto sia temi sociali/educativi e sia temi relativi la crescita personale,così da diffondere il concetto che la pedagogia non é solo la scienza dell'infanzia ma é la scienza che si occupa della persona per tutto l'arco della vita. Questo perché il processo di educazione e' continuo e prendendo consapevolezza delle proprie abitudini mentali/emotive scorrette, offre la possibilita' di innescare il cambiamento nell'esistenza di ognuno."

Di domenica in domenica ci saranno altre presentazioni sempre alle 18. Tra le altre il libro di Melinda Giorgianni "Era l'alba, storia di un risveglio". Sempre edito da Lombardo, questo libro autobiografico racconta l'esperienza mistica dell'autrice tra la vita e la morte, in un dialogo costante tra la sua voglia di andare avanti e il rapporto con l'aldilà.

Si passa poi al libro di Valentina Di Salvo, sempre edito da Lombardo, dal titolo Fratture. Per l'occasione sarà presente anche l'attrice Rosemary Calderone che interpreterà alcune parti del testo e la pittrice Laura Marchese.

“Fratture” racconta la storia di Monica che dopo undici anni, per caso, rivede Alessandro, il suo ex convivente. Si apre il lei una voragine e il passato ritorna sotto forma di flashback: tasselli fuori posto e alterati dalla sua percezione condizionata da un passato di violenze.

Nonostante tutto però, Monica vorrebbe delle risposte da Alessandro e, per ottenerle, inizia a seguirlo. Monica lavora per una ditta di pulizie e vive la sua routine come fosse una custodia, una protezione dal mondo. Si è costruita un’immagine cercando di mostrare, soprattutto a se stessa, una donna diversa. Ma il suo è un presente labile, senza contorni solidi.