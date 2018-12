Milazzo, ritorna il caos rifiuti ma si pensa alla nuova gara di affidamento

Si procede a rilento dopo il ricorso vinto dalla precedente ditta Loveral sulla SuperEco. Mentre le ditte giocano con i ricorsi - che è un loro diritto - la città è ripiombata nel caos rifiuti. Da giorni, in alcune zone, non si vedono passare camionette. Questo si aggiunge alle cifre in negativo sulal differenziata. Milazzo non brilla e non migliora, rispetto ad altri comuni, le percentuali di raccolta del rifiuto differenziato, siamo ben lontani dal primo traguardo del 30%.

Un'affaire che troppe volte ha messo in imbarazzo l'amministrazione comunale che adesso corre ai ripari rilanciando una nuova proposta per manifestazione d'interesse. Nel documento del Comune si legge che si "intende acquisire, nelle more della definizione della gara europea settennale già incardinata dallo scorso settembre presso l’UREGA territoriale di Messina, manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di disponibilità da parte di operatori economici interessati ad assumere il servizio di igiene urbana e conferimento a discarica autorizzata, tramite ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 aprile 2019. L’indagine conoscitiva è finalizzata, esclusivamente, ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori interessati alla gestione del servizio."

Si parte da un importo posto a base d'asta di euro 1.902.745,22 oltre Iva. Manca grosso modo un anno e mezzo alla fine della sindacatura di Formica, la vera sfida è riuscire a ottimizzare il servizio entro la fine di questo percorso politico-amministrativo.

E' evidente però che la politica deve sforzarsi di capire, ai piani alti della legislazione, che l'affidamento al "ribasso" è un sistema che non può funzionare. Un servizio non si può valutare solo per chi "offre meno" e Milazzo ha potuto constatarlo suo malgrado.