Il futuro della linea Fs nella riviera jonica, “assenza di visione comune è sintomo di ottusità”

Lettera aperta ai sindaci dal "Comitato Jonico beni comuni e altre associazioni"

“Il destino del vecchio tracciato ferroviario è il destino dell’intera comunità”. Il “Comitato Jonico Beni comuni e altre associazioni” non ha dubbi e in una lettera aperta indirizzata a tutti i sindaci del comprensorio mette in guardia da errori di valutazione che potrebbero avere effetti devastanti per il territorio.

La richiesta dei sindaci

Proprio oggi a Palermo, nella sede del Dipartimento regionale infrastrutture mobilità, si giocherà una partita cruciale. Sul tavolo c’è infatti il destino dell’attuale tracciato ferroviario una volta che sarà pronta la nuova linea a doppio binario, in fase di realizzazione più a monte. La richiesta che alcuni sindaci faranno a Rfi sarà quella di dismettere l’attuale linea, bonificare le aree e riconsegnarle ai comuni con eliminazione dei vincoli di inedificabilità. Servirebbe, a tal proposito, un piano da 100 milioni di euro da inserire nel progetto esecutivo del raddoppio. “A corollario – sottolinea il Comitato – gli stessi sindaci hanno dichiarato la contrarietà a ogni ipotesi di linea di trasporto locale o metropolitana leggera, sostituite da green way, piste ciclabili, parcheggi e altre soluzioni frammentarie, a discrezione dei singoli comuni”.

“La richiesta di eliminazione dei vincoli edificatori – attaccano i componenti nel Comitato Jonico – prelude, inevitabilmente, a un rischio concreto di ulteriore cementificazione, a una nuova stagione di consumo di suolo e verosimilmente a una prospettiva di gentrificazione (con case alveari trasformate in B&B, parcheggi per turismo mordi e fuggi, water front innalzati contro il mare in tempesta). Uno scenario che ripete errori già compiuti e amplifica i danni ambientali. La “contrarietà” a ogni ipotesi di linea di trasporto locale o metropolitana leggera – insiste il Comitato – condannerebbe la riviera jonica a una dipendenza totale dall’auto privata e resterebbe da capire se e come la SS114 possa assorbire ulteriore traffico veicolare”. Ai sindaci il Comitato chiede invece “una visione complessiva e comprensoriale che tenga conto delle necessità reali delle comunità e del dovere etico verso le generazioni future”.

“Serve una visione d’insieme”

“La riviera jonica – ribadisce il Comitato – rappresenta un continuum dal punto di vista geomorfologico, urbanistico e di tessuto sociale ed economico. È possibile programmare uno sviluppo dei singoli comuni solo ragionando con una visione d’insieme. Immaginare uno sviluppo dei singoli comuni rivieraschi che non passi attraverso lo sviluppo dell’intero comprensorio è sintomo di colpevole ottusità. Il solo pensare e proporre che i singoli amministratori decidano in autonomia (e magari “improvvisando”) cosa fare del tracciato ferroviario dismesso in funzione delle esigenze o dei desiderata della propria “comunità” significa non comprendere quali sono le reali esigenze della comunità. Non prevedere un collegamento tra i comuni che compongono la riviera, significa in ultima analisi, condannare ciascun comune all’isolamento. E nell’isolamento non c’è sviluppo, c’è solo un progressivo impoverimento, non solo economico ma anche sociale e culturale”.

Le domande del Comitato ai sindaci

Il Comitato pone ai sindaci alcune semplici domande, che partono dalle reali esigenze quotidiane dei cittadini: “Vi siete chiesti come gli studenti potranno raggiungere i plessi scolastici del territorio? Come un cittadino non automunito potrà spostarsi per lavoro, salute o necessità quotidiane? Avete valutato l’impatto che l’assenza di mezzi pubblici collettivi ed ecocompatibili avrà sul destino economico dei nostri paesi? In sintesi: quale modello di sviluppo avete in mente per la riviera jonica?”.

“Ribadiamo ancora una volta – conclude il Comitato Jonico – non pensare a un collegamento pubblico, stabile, capillare ed ecocompatibile tra i centri urbani della Riviera Jonica significa condannare questi paesi a una progressiva asfissia ambientale, sociale ed economica, fino allo spopolamento, già tristemente in atto”.

