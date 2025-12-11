Verso le amministrative a Messina con il toto nomi degli anti Basile

Cominciano a scaldarsi i motori di partiti e movimenti dopo l'accelerazione di De Luca. Ma la priorità è un confronto serio sul futuro della città

MESSINA – “Il centrodestra a Messina avrà un candidato sindaco alternativo a Basile”. Nell’intervista con il coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, emerge, intanto a livello di dichiarazioni, un centrodestra pronto a raccogliere la sfida di Cateno De Luca per le amministrative. Federico Basile è ricandidato per Sud chiama Nord e sembra più lontana l’ipotesi di un’alleanza con questo schieramento.

Di sicuro l’accelerazione impressa da De Luca, con la strategia di far intravedere la possibilità di tornare al voto in anticipo nel 2026, sta sortendo i suoi effetti. E, in questi giorni, i responsabili messinesi di FI, Fratelli d’Italia e Lega vedranno gli esponenti di Noi moderati, Mpa, Dc, Udc.

Sul piano superficiale, invece, già impazza il toto nomi, oltre all’outsider Lillo Valveri che ha annunciato la sua candidatura. Gioveni, Miloro, Barbera, Scurria e, sul versante del centrosinistra, Musolino, Antonella Russo e molti altri. E c’è chi ha persino scomodato la rettrice di UniMe, Giovanna Spatari, ipotizzando una sua candidatura per il centrodestra.

I movimenti civici, la debolezza dei partiti e la corsa clientelare a fare i consiglieri

Dal punto di vista dei contenuti, l’auspicio è che ci sia un confronto alto che abbia al centro Messina e le sue prospettive in un’ottica regionale, nazionale ed europea. Nel frattempo, cominciano a scaldarsi le macchine dei partiti e non solo. È recente l’appello “ai cittadini, ai comitati civici e alle realtà sociali e politiche non schierate per la costruzione di un fronte civico comune per Messina”. Un invito da parte di Marcello Scurria con la sua Rete “Partecipazione”. E il Comitato Me 3S di Gaetano Sciacca è diventato movimento politico. Non a caso Barbera ha messo in rilievo, parlando a nome del centrodestra: “La nostra proposta è aperta all’associazionismo e ai movimenti civici. La forza civica è importante e rientra nell’identikit di un candidato che deve essere radicato. Saper parlare con le strade, come mi piace ripetere”.

Di certo, anche in relazione a Messina, paghiamo la debolezza dei partiti in un quadro di crisi della democrazia. È triste ammetterlo ma la partecipazione al voto amministrativo, per eleggere i consiglieri comunali, risponde spesso ai meccanismi clientelari, con le dovute eccezioni, piuttosto che a una selezione dei più affidabili. Il sistema perverso delle liste bloccate (così comandano i capi) s’intreccia con l’astensionismo in ascesa a livello nazionale e in tutte le competizioni elettorali. E questa crisi arriva pure a Messina.

La necessità di un dibattito d’alto livello su Messina

L’invito a maggioranza e opposizioni, ora, forse un po’ ingenuo ma necessario, è di stupirci in senso positivo, per una volta, con un confronto serio sulla Messina che verrà.

