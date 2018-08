Tripi, un nuovo modulo per la Protezione Civile, Lemmo: "più sicurezza adesso"

Era uno degli obiettivi della nuova amministrazione targata Prima il Territorio. Un nuovo modulo antincendio per la Protezione Civile. Ieri il Sindaco di Tripi Michele Lemmo si è recato a Messina per ritirare il nuovo mezzo pesante insieme al vice-presidente del consiglio Vincenzo Italiano.

"Esprimiamo soddisfazione per questo traguardo raggiunto insieme agli amici della Protezione Civile di Tripi. Migliorare le condizioni di sicurezza del nostro amato territorio è l'obiettivo primario di questa amministrazione. Siamo consapevoli che Tripi ha molte criticità proprio per la conformazione orografica con cui si presenta oggi. Assicurare un futuro a queste comunità vuol dire anche prendersi cura dell'aspetto della security e della vivibilità."

Questo il commento del Sindaco Michele Lemmo, il quale ha da poco avviato un protocollo d'intesa per sfruttare i nuovi sentieri bonificati per agevolare lo sport. Un protocollo siglato insieme ai comuni di Montalbano Elicona, Basicò e Furnari.

"L'unione dei Comuni garantisce un programma di intenti concreto per promuovere la nuova rete di sentieri per il trekking e lo sport oudoor in generale, siamo consapevoli delle nostre potenzialità ed è arrivato il momento di condividerle con gli appassionati della natura e del vivere sano" ha concluso il vice-presidente Italiano.