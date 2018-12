Tripi, sorteggio revisore dei conti: su 150 ripescato il candidato "uscente"

Una notizia curiosa se non fosse che, come commenta qualcuno, se sei in una rosa, hai le stesse probabilità degli altri candidati di essere sorteggiato. In effetti quella che si è svolta al Comune di Tripi nell'aula consigliare dopo il consiglio comunale di giovedì scorso, doveva essere una ordinaria e normalissima estrazione, secondo la nuova normativa, del revisore dei conti.

Una estrazione affidata all'opposizione, proprio per mitigare ogni dubbio, davanti a ufficiali e carabinieri. Sui 152 candidati provenienti da ogni luogo della Sicilia, si doveva sorteggiare un nome e altri 4 "di riserva" in caso di diniego. Poi il coup de theatre, a uscire fuori dall'urna il nome del revisore uscente: Roberto Abbadessa. Quest'ultimo si era candidato, possedendo tutti i titoli richiesti dalla legge, alla nuova cernita. Ovviamente mettendo in preventivo che alla fortuna non si comanda.

Eppure è successo davvero: su 150 nomi, è uscito il suo. Poteva uscire al secondo turno, o alla terza chiamata e invece no: è lui il nuovo revisore contabile del Comune di Tripi con grande sorpresa di tutti. Abbadessa era stato nominato revisore già dalla precedente sindacatura e riconfermato dopo, con tanto di proroga. Ovviamente nessuno ha protestato, davanti al pallottoliere magico, tutta l'opposizione presente. Il sorteggio si è svolto normalmente senza nessuna irregolarità riscontrata. Solo il caso, puro protagonista e la legge dei numeri: ogni estrazione, un po' come la roulette russa, azzera le probabilità precedenti.