Top Spin Messina a tre punti dallo scudetto. Ma poi vince Sassari e si va alla bella

Puppo - Amato al tie break sul 10-9. Con tre punti consecutivi la Top Spin avrebbe vinto lo scudetto ma quello decisivo lo realizza il giocatore dei sardi

Ad un soffio dall’impresa. Nella finale scudetto maschile di ritorno la Top Spin Messina è uscita battuta per 4-2 dall’intensa sfida contro il Tennistavolo Sassari, durata quattro ore di gioco, in una gremita palestra della Scuola Media di corso Cossiga. Alla compagine del presidente Giorgio Quartuccio, che si era aggiudicata l’andata per 4-2, non è stata sufficiente la doppietta siglata da Vladislav Ursu ad ottenere il risultato positivo che serviva per chiudere la serie tricolore. Si andrà dunque alla “bella” di spareggio, in programma domenica 4 maggio, sempre in Sardegna, per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2024/25.

In campo sotto la direzione arbitrale di Nicola Capurso e Daniele Vacca, nel primo singolare il solito Vladislav Ursu ha travolto Andrea Puppo con un secco 3-0, regalando il primo punto ai ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang. Il mancino moldavo è scattato sul 7-4, venendo riagganciato (7-7) dal padrone di casa, ma poi non ha sbagliato più un colpo ed ha chiuso 11-7. Avvio perentorio (4-0) di Ursu nella seconda frazione, condotta sempre con un buon margine. Allungando sul 7-3, Ursu è poi filato senza intoppi verso il traguardo (11-6). Nel terzo parziale l’atleta di punta della Top Spin si è trovato a rincorrere, prima sul 2-4 e poi 4-5, è passato in vantaggio (6-5) e dopo il 6-6 ha fatto percorso netto, completando l’opera.

Niagol Stoyanov non è riuscito a bissare il successo dell’andata contro Lubomir Pistej. Lo slovacco ha preso le redini (7-4) e nonostante il riavvicinamento (7-6) di Stoyanov si è messo in tasca il primo set per 11-6. Nel secondo parziale l’atleta in forza a Sassari ha avuto tre set-point sul 10-7, tutti annullati da un caparbio Stoyanov. Ai vantaggi è stato comunque Pistej a prevalere 12-10. Il livornese, inizialmente avanti (5-4) nel terzo, ha dovuto fronteggiare tre match-point per l’avversario (7-10), sventandoli uno dopo l’altro, senza mai mollare. Stoyanov si è quindi imposto 12-10, prolungando la contesa. Il rammarico per il giocatore della Top Spin è rappresentato dalla quarta frazione che lo ha visto sul 7-3, prima di essere rimonto da Pistej, autore di cinque punti consecutivi. Sul 10-8 per il rivale, ancora l’opposizione di Stoyanov, bravo ad annullare i due match-point, ma tuttavia costretto a cedere successivamente per 12-10.

Antonino Amato ha lottato nel duello con Sadi Ismailov, ex compagno di squadra alla Top Spin, vinto per 3-1 dal russo. Da 7-6 per il palermitano a 10-7 per Ismailov nel primo set, conquistato dal padrone di casa per 11-8. Nel secondo parziale Amato è stato rimontato da 7-4 a 7-8, poi ha operato il controsorpasso, guadagnandosi un set-point (10-9). Opportunità non concretizzata da Amato, a differenza della seconda per il 12-10. Ismailov ha incamerato il terzo per 11-2, mentre il quarto è stato incertissimo. Amato è risalito con grande determinazione da 6-9 a 9-9, ma i due punti conclusivi li ha messi a segno Ismailov, aggiudicandosi il match. Si è risolta al quinto set l’emozionante gara tra Vladislav Ursu e Lubomir Pistej. Partito forte (5-2), Ursu è volato sul 10-5, trasformando la terza palla set a disposizione. Lo slovacco ha pareggiato i conti grazie all’11-4 del secondo parziale. Nel terzo Pistej ha capovolto la situazione, da 5-2 per Ursu a 8-6 in suo favore, collezionando tre set-point (10-7), tutti neutralizzati da Ursu. Il moldavo ne ha avuto uno sull’11-10, ma non lo ha capitalizzato, subendo il 13-11. Al quarto, dopo il 3-3 in avvio, Ursu si è staccato sul 6-3 e poi sul 10-7, vedendosi però cancellare i tre set-point. Gioia rimandata per il giocatore della Top Spin che è andato a segno ai vantaggi per il 12-10. Verdetto alla “bella”, con Ursu subito travolgente (8-1) e capace di passare in modo netto (11-6) per il definitivo 3-2.

Battaglia incredibile tra Antonino Amato e Andrea Puppo, con il portacolori della Top Spin arrivato ad un passo dalla vittoria che avrebbe messo la parola fine. Dopo un primo set (11-3) largamente nelle mani di Puppo, il palermitano ha replicato alla grande nel secondo, quando ha rimontato da 2-4 a 5-4 e dal 6-6 ha allungato al 10-6, fino a prevalere 11-7. Nel terzo Amato si è staccato da 5-5 a 8-5, ha visto riavvicinarsi (8-7) Puppo e lo ha sconfitto per 11-7 grazie ad un’importante accelerata. La quarta frazione (11-3) ha consentito a Puppo di rimettere però tutto in equilibrio. Amaro l’epilogo della “bella”. Da 6-2 per Amato a 8-6 per Puppo che si è guadagnato tre match-point (10-7). Amato ha annullato i primi due (10-9), ma niente ha potuto sul terzo (11-9) e Sassari è rimasta in partita, andando sul complessivo 3-2.

Niagol Stoyanov non è infine riuscito a superare l’ostacolo Sadi Ismailov e Sassari ha conquistato la vittoria decisiva. Il russo ha incamerato il primo set per 11-6, con Stoyanov rimasto aggrappato fino al 6-5. Nel secondo il livornese è tornato in corsa dopo lo 0-3 iniziale e il time-out, ma Ismailov ha comunque allungato da 6-6 a 11-6. Nel terzo, invece, Stoyanov si è visto riagganciare da 7-2 a 7-7 e nonostante il 9-8 ha concesso gli ultimi tre punti a Ismailov. Con il 4-2 per il Tennistavolo Sassari, dopo l’affermazione casalinga della Top Spin Messina all’andata, si andrà alla “bella” per l’assegnazione dello scudetto. Appuntamento, sempre a Sassari, domenica 4 maggio. In virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare alla formazione di Mario Santona basterà un pareggio per il tricolore, mentre la Top Spin avrà un solo risultato a disposizione, la vittoria, per centrare l’obiettivo.

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina 4-2

Andrea Puppo-Vladislav Ursu 0-3 (7-11, 6-11, 6-11)

Lubomir Pistej-Niagol Stoyanov 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 12-10)

Sadi Ismailov-Antonino Amato 3-1 (11-8, 10-12, 11-2, 11-9)

Lubomir Pistej-Vladislav Ursu 2-3 (7-11, 11-4, 13-11, 10-12, 6-11)

Andrea Puppo-Antonino Amato 3-2 (11-3, 7-11, 7-11, 11-3, 11-9)

Sadi Ismailov-Niagol Stoyanov 3-0 (11-6, 11-6, 11-9)