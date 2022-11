La Top Spin Messina batte Napoli ed è seconda in classifica - Tempostretto

Le vittorie di Joao Monteiro, Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso permettono alla Top Spin Messina di sorpassare Norbello

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether supera in casa per 4-1 il Sant’Espedito Napoli. La vittoria è arrivata grazie al doppio sigillo di Joao Monteiro, all’esordio davanti al pubblico di casa quest’anno, e le vittorie di Matteo Mutti (per ritiro) e Marco Rech Daldosso.

L’unica sconfitta degli uomini di Wang Hong Liang è di Leonardo Mutti che si è trovato di fronte Joan Masip Navarro. Giocatore già affrontato dalla Top Spin Messina nel girone di Champions League ad inizio stagione. Curiosamente era stato proprio Leonardo Mutti a giocarci contro quando vestiva la maglia dell’Asisa Borges Vall e ci aveva perso con lo stesso risultato di mercoledì sera: 3-1.

Grazie ai due punti guadagnati, e visto il concomitante turno di riposo per il Tennistavolo Norbello, la squadra campione d’Italia si issa al secondo posto in campionato. Dietro solo all’Apuania Carrara che ospiterà Reggio Emilia, l’altra sfida del sesto turno vedrà Genova opposta a Cagliari.

Top Spin Messina – Sant’Espedito Napoli 4-1

Inizio agevole per Joao Monteiro che stappa la sfida rifilando tre set a zero a Francesco Palmieri. Due mancini uno di fronte all’altro, ma la superiorità del portoghese è stata netta. Dopo le sconfitte a Carrara il lusitano ha ingranato a Cagliari e vince la terza partita di fila.

A seguire Leonardo Mutti ha ceduto a Joan Masip, il pongista ospite ha rimontato dopo il primo parziale in cui aveva ceduto. Nel secondo Mutti era stato avanti 8-6, ma ha finito per cedere quello e anche il terzo parziale che sono stati equilibrati. Nel quarto Mutti ha alzato bandiera bianca.

È toccato al fratello Matteo riportare avanti la Top Spin Messina, anche se la partita contro Daniel Kosiba è durata poco. L’ospite infatti aveva un problema fisica, ma ha comunque provato ad onorare l’impegno. Sotto per 8-2 nel primo parziale però, dopo uno sguardo con la sua panchina, il dolore era troppo forte e si è ritirato. Formazione ridotta per Napoli che in panchina aveva tre giocatori e il capitano non giocatore.

Di nuovo in campo i due vincitori Joao Monteiro e Joan Masip nella sfida che ha di fatto indirizzato il match verso Messina. Nonostante il primo set perso dal 9-9, Monteiro pareggiava nel secondo ai vantaggi, sfruttando il secondo set point a sua disposizione. Nel terzo e quarto poi, completando la rimonta, non lasciava scampo all’avversario.

In quello che poi è stato l’ultimo match della sfida un cambio per Messina con March Rech Daldosso a sfidare Francesco Palmieri. Come già nella prima partita della serata il pongista di Napoli non riesce mai a giocarsi un set fino in fondo e cede abbastanza nettamente al giocatore della Top Spin Messina.

Tabellino

Joao Monteiro – Francesco Palmieri 3-0 (11-6 11-4 11-7)

Leonardo Mutti – Joan Masip Navarro 1-3 (11-9 9-11 9-11 3-11)

Matteo Mutti – Daniel Kosiba 3-0 (8-2 rit.)

Joao Monteiro – Joan Masip Navarro 3-1 (9-11 12-10 11-5 11-3)

Marco Rech Daldosso – Francesco Palmieri 3-0 (11-5 11-6 11-4)

Apuania Carrara 8 punti

Top Spin Messia 8 punti

Tennistavolo Norbello 7 punti

Marcozzi Cagliari* 3 punti

Genova*, Reggio Emilia*, Napoli 2 punti

*una partita in meno

