Top Spin Messina di scena in Repubblica Ceca per la Champions League - Tempostretto

La prima fase vedrà i peloritani impegnati in un girone contro cechi, austriaci e rumeni. Stasera alle 18 l'esordio contro il Panaceo Stockerau

La Top Spin Messina EuCI vola a Havlíčkův Brod, in Repubblica Ceca, per la prima fase di Champions League 2023/2024. Inserita nel girone C, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio sarà l’unica rappresentante italiana in ambito maschile della massima manifestazione per club organizzata dall’Ettu (European Table Tennis Union), confermando anche per quest’anno la sua presenza sul prestigioso palcoscenico continentale.

Alla Training Hall-Birell Arena di Havlíčkův Brod, impianto già conosciuto dodici mesi fa, la Top Spin Messina EuCI vivrà un’emozionante tre giorni di gare affrontando oggi, venerdì 22 settembre ore 18, gli austriaci del Panaceo Stockerau, sabato 23 (ore 13:30) i rumeni del CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc e, infine, domenica 24 (ore 18) i padroni di casa dell’Ostrov z.s.

Si gioca, da regolamento, al meglio dei cinque singolari. Quinto set con arrivo a sei punti e “sudden death” sull’eventuale 5-5. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Ettu.tv. Si qualificheranno alla seconda fase a gruppi della Champions League soltanto le vincenti di ciascuno dei quattro gironi, andando ad aggiungersi alle squadre che occupano dalla prima all’ottava posizione del seeding, ammesse di diritto al turno successivo. Seconde, terze e quarte classificate dei quattro raggruppamenti, invece, scivoleranno in Europe Cup.

I convocati per la trasferta di Champions League

Il tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, potrà contare in Champions League su un quintetto di atleti dai colori azzurri. Nel rinnovato roster figurano i riconfermati Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso, rispettivamente alla terza e alla sesta stagione di fila con questa maglia. Insieme a loro sono presenti i tre nuovi acquisti: Niagol Stoyanov, Antonino Amato, un graditissimo ritorno, e Tommaso Maria Giovannetti. La Top Spin Messina EuCI è pronta al debutto. Non ci sarà Leonardo Mutti, tesserato con un team polacco e che ricordiamo potrà disputare eventualmente solo match a livello nazionale.

Il programma degli incontri del gruppo C

CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc-Ostrov z.s. 22/9 ore 13.30

Panaceo Stockerau-Top Spin Messina EuCI 22/9 ore 18

Top Spin Messina EuCI- CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc 23/9 ore 13.30

Ostrov z.s.-Panaceo Stockerau 23/9 ore 18

CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc-Panaceo Stockerau 24/9 ore 13.30

Top Spin Messina EuCI-Ostrov z.s. 24/9 ore 18

I precedenti

La Top Spin Messina ritrova l’Ostrov che aveva già affrontato scorso anno nel girone di Champions League, i messinesi furono sconfitti in rimonta per 2-3. E c’è un precedente anche contro il Panaceo Stockerau nel successivo girone di Europe Cup prima partita al PalaRescifina che vide Mutti e compagni rimontare e imporsi per 3-2.

