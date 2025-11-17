Top Spin Messina primo stop in campionato contro la Bagnolese

Sconfitti nei tre singolari Kokić, Manhani Jr e Stoyanov. Terzo posto in classifica per i peloritani nel girone di Serie A1

Prima sconfitta stagionale per la Top Spin Messina WatchesTogether. Si ferma in terra lombarda la marcia dopo tre vittorie consecutive. A Bagnolo San Vito (Mantova), nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha ceduto per 3-0 all’Alfa Food Bagnolese che si è aggiudicata l’atteso scontro diretto tra seconde in classifica.

Bottino pieno (3-0) per i lombardi che balzano a quota 11, ad una lunghezza dalla capolista Tennistavolo Sassari, capace di compiere sin qui percorso netto. Top Spin Messina WatchesTogether terza a 8, chiamata al riscatto nel prossimo appuntamento casalingo di domenica 23 novembre (ore 17), a Villa Dante, contro il Santa Tecla Nulvi.

Bagnolese – Top Spin Messina 3-0

Match giocato nella palestra delle Scuole Medie sotto la direzione arbitrale di Biagio Domenico Ferrara. Priva di due elementi del calibro di Vladislav Ursu e Danilo Faso, inizio decisamente in salita per la Top Spin con la sfida tra Mihai Bobocica e Frane Tomislav Kojić vinta dal padrone di casa. Nel primo set scatto (da 4-3 a 7-3) di Bobocica, il croato ha cercato di riavvicinarsi, ma l’atleta della Bagnolese è giunto al traguardo (11-7). In avvio di secondo parziale rimonta di Kojić da 1-4 a 4-4, poi è stato nuovamente Bobocica ad involarsi (6-4), piazzando dal 9-7 l’allungo come nel set precedente. Discorso chiuso nel terzo, quando Kojić è rimasto in scia (5-4) finché Bobocica, mettendo a segno sei punti consecutivi, ha completato l’opera.

Battuto alla “bella” Humberto Manhani Jr., all’esordio stagionale, da Rafael De Las Heras Plaza. Spezzato l’equilibrio durato fino al 4-4, l’iberico ha prevalso 11-6, trasformando il secondo set-point. Ben diversa la musica nella seconda frazione, dominata invece dall’italo-brasiliano, autore di una partenza lanciata (4-1). Portatosi da 4-2 a 10-2, Manhani Jr. si è imposto per 11-4, esultando alla terza chance della lunga serie. Salito da 4-4 a 6-4, il giocatore della Top Spin non ha più mollato nel terzo, rendendosi protagonista dell’accelerata decisiva da 6-5 a 11-5. L’inerzia è però cambiata improvvisamente nel quarto set. Il 5-0 in avvio ha ridato linfa a De Las Heras, tuttavia Manhani Jr. è stato bravo successivamente a rientrare da 8-2 a 8-6. Chiamato il time-out, il giocatore della Bagnolese è tornato al tavolo con un altro piglio e, approdato sul 10-6, ha capitalizzato la terza opportunità. Verdetto rimandato al quinto set, dove De Las Heras è scappato via già sull’8-1, siglando un largo 11-3.

Il sipario sul match è calato definitivamente per effetto del successo dell’ex Tommaso Giovannetti nei confronti di Niagol Stoyanov. E dire che il livornese aveva cominciato nel modo migliore, andando subito sul 5-0. Riagganciato sul 7-7, Stoyanov è tornato a condurre, guadagnandosi due set-point e chiudendo per 11-8. Assai combattuto il secondo parziale. Da 4-1 per Giovannetti a 4-4, la sfida è proseguita punto a punto. Sul 9-9 è stato il romano a prevalere con lo scatto decisivo. Incredibile altalena nel terzo. Da 6-0 per Giovannetti a 6-5, con la parità momentaneamente ristabilita sul 7-7, il padrone di casa è andato di nuovo avanti (10-8). Sventati i due set-point, Stoyanov ne ha annullati ulteriori due all’avversario ai vantaggi. Il livornese ha però sciupato le due chances in proprio favore, sul 13-12 e 15-14, mentre Giovannetti è passato alla sua sesta complessiva per 17-15. Il romano della Bagnolese ha quindi regalato ai suoi la vittoria finale incamerando anche la quarta frazione per 11-6.

Tabellino

Mihai Bobocica-Frane Tomislav Kojić 3-0 (11-7, 11-7, 11-4)

Rafael De Las Heras Plaza-Humberto Manhani Jr. 3-2 (11-6, 4-11, 5-11, 11-8, 11-3)

Tommaso Giovannetti-Niagol Stoyanov 3-1 (8-11, 11-9, 17-15, 11-6)

Risultati della 4ª giornata di Serie A1:

Santa Tecla Nulvi-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 1-3

Tennistavolo Sassari-Apuania Carrara 3-1

Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether 3-0

Virtus Servigliano-Marcozzi rinviata al 7 dicembre ore 10

Classifica: Tennistavolo Sassari 12 punti; Alfa Food Bagnolese 11; Top Spin Messina WatchesTogether 8; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 6; Virtus Servigliano 3; Apuania Carrara, Marcozzi 2; Santa Tecla Nulvi 1.