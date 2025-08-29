Torna il Mercatino dei libri usati in vista del nuovo anno scolastico

L'appuntamento si rinnova in piazza Unione Europea: ecco quando

MESSINA – Tornerà martedì 2 settembre uno degli appuntamenti fissi degli studenti messinesi. Si tratta del Mercatino dei libri usati che si terrà in piazza Unione Europea dalle 17 alle 19.30. L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Messina tramite l’assessorato alla Pubblica istruzione guidato da Liana Cannata, in sinergia con la Consulta provinciale degli studenti.

Si tratta di un’iniziativa volta a dare nuova vita ai libri di scuola, che altrimenti rischierebbero di essere gettati via o restare inutilizzati. In piazza saranno predisposte postazioni per ogni istituto e gli alunni potranno scambiare i propri libri. Una risposta concreta, quindi, ai costi sempre più alti che devono affrontare le famiglie in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

Basile: “Il Comune è orgoglioso”

Ma si tratta anche di un’occasione di socializzazione importante, come ha spiegato il sindaco Federico Basile: “Questa iniziativa valorizza la partecipazione attiva dei giovani e il loro senso di comunità. È un gesto semplice, ma dal forte valore sociale, economico e ambientale: i libri continuano a vivere passando di mano in mano, sostenendo le famiglie e favorendo il diritto allo studio. Il Comune è orgoglioso di sostenere momenti come questo che avvicinano le istituzioni agli studenti e alle loro esigenze”.

Cannata: “Solidarietà, risparmio e rispetto per l’ambiente”

L’assessora Liana Cannata ha poi aggiunto: “Il Mercatino dei Libri Usati è un appuntamento che coniuga solidarietà, rispetto per l’ambiente e risparmio economico. I ragazzi diventano protagonisti attivi di un’esperienza che promuove la condivisione e l’inclusione. È una tradizione che abbiamo voluto riprendere e che oggi rappresenta un’occasione preziosa di incontro e collaborazione tra scuole, famiglie e istituzioni”.

Lupò: “Gesti semplici ma dal grande significato”

“Il Mercatino dei Libri Usati è una tradizione decennale che abbiamo ripreso da qualche anno e che continua a generare giornate di condivisione, capaci di unire studenti e famiglie nella preparazione al nuovo anno scolastico, spesso gravato dal caro-libri. Con questa iniziativa proponiamo un’alternativa più economica e sostenibile, favorendo il riuso: i libri non restano inutilizzati, ma continuano ad avere vita nelle mani di altri studenti. Sono gesti semplici, ma dal grande significato. Siamo entusiasti di rinnovare la sinergia con il Comune di Messina e con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, che con il loro supporto rendono possibile questo appuntamento ogni anno”, ha infine affermato il presidente della consulta studentesca di Messina Giacomo Lupò.