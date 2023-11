Torna l'acqua a Messina dopo i lavori, ancora disagi in diverse zone - Tempostretto

Dopo gli interventi all'acquedotto Fiumefreddo, ci vorranno delle ore per vedere gli effetti della distribuzione idrica in modo uniforme. Attivi autobotti e Coc

MESSINA – L’intervento di riparazione su nove punti è riuscito. Il primo giorno di stop alla distribuzione idrica, e avverrà ogni mese fino ad aprile, condizioni meteo permettendo, è andato. Questo non significa che non se vedano ancora gli effetti. In molte zone, arrivano le segnalazioni dei cittadini, ci sono ancora disagi e manca l’acqua. Iniziato alle sette di mattina del 17 novembre, l’intervento è terminato alle 11, ultima zona a Sant’Alessio, con quattro ore di ritardo rispetto al programma.

Ieri la la distribuzione idrica, a partire dalle prime zone del centro cittadino verso le direttrici nord e sud, gradualmente, da viale Europa a Minissale e poi da Viale Europa a Piazza Cairoli, la Via comunale Santo, Catarratti, Montepiselli, Noviziato Casazza alta, Catara Lettieri, Bisconte, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Viale Boccetta e zona Scoppo. Stanotte nell’area da Piazza Cairoli a via Legnano e stamattina da Viale Giostra fino a Mortelle, compresi Pace e Sant’Agata.

Questo non significa che non ci vorrà del tempo perché l’acqua arrivi in concreto. Oggi le perdite sono pari al 53%, nella distribuzione, e, alla fine di questo ciclo di sostituzioni, ammodernamento e messa in sicurezza, non si raggiungerà ancora l’obiettivo dell’acqua h24 ma se ne avrà molta di più.

Le autobotti e il numero del Coc

Ecco i punti fissi delle autobotti:

Piazza CASTANEA

– Piazzetta SAN MICHELE

– GANZIRRI (pressi ex Fanalino)

– Annunziata presso rifornimento Esso

– Piazza Granatari

– Piazza Fazio, Camaro

Restano sempre attivi e a disposizione della cittadinanza i rubinetti fissi da cui, in caso di necessità, i cittadini potranno approvvigionarsi. situati nei 4 punti di:

– Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

– VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, presso Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

– SEDE DI AMAM, in viale Giostra – Ritiro.

Il Coc, Centro operativo comunale, è l’unico organismo a cui la popolazione deve rivolgersi, contattandolo al numero telefonico 090-22866.

