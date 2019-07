Torna l’appuntamento con “Venetico Arte”. Si inizia il 26 luglio - Tempostretto

Musica ed esposizioni artistiche, per la prima giornata dedicata agli appuntamenti di “Venetico Arte” previsti per il mese di luglio.

Tre giornate all’insegna dell’arte e della cultura, nel comune di Venetico. Torna l’appuntamento con “Venetico Arte”. Si inizia questo venerdì 26 luglio, quando il lungomare sarà interamente trasformato in una vera e propria “mostra artistica all’aperto” grazie all’esposizione di opere e alle esibizioni di musicisti e cantanti.

La giornata avrà inizio già per il pomeriggio, ma è dalle 21.30 che avrà inizio l’evento “Viaggio in Sicilia – Il Mito, La Musica, Il Sogno” a cura della “Night and Day Orchestra”.

Il 27 l’appuntamento, già preannunciato nel corso del primo corteo storico di Venetico, con la presentazione degli artisti selezionati per la realizzazione delle opere che abbelliranno il lungomare di Venetico. L’incontro si svolgerà alle 22.00 presso la villa comunale.

Giornata conclusiva, infine, il 28 luglio con la presentazione delle opere realizzate dagli artisti messinesi Paolo Bossa, Nino La Fauci, Antonino Biviano, Fabio Pilato e dai torinesi Leandro Sciacoviello e Gabriele Nicola.