Torna lo Street Workout: lungo pomeriggio di sport in giro per Messina - Tempostretto

L'evento dedicato all'attività fisica all'aperto coniuga musica, divertimento e arte. Partenza alle 16.30 a Piazza Unione Europea

MESSINA – Messina si prepara a un nuovo Street Workout. Dalle 16.30 la camminata sportiva lungo le vie della città partirà da Piazza Unione Europea. L’evento dedicato al fitness musicale all’aperto, che unisce allenamento e divertimento in strada, in piena sicurezza, torna grazie a Daniela Giorgianni, Ambassador di Street Workout Italia e Direttore Artistico di INMOVE, nonché promotrice del Fitness Outdoor a Messina, in collaborazione e coesione con Patrizia Scaglione, noto volto del Jazzercise.

I partecipanti, dotati di cuffie e seguiti da un team esperto composto da allenatori e allenatrici di varie discipline, potranno camminare lungo le vie principali del centro cittadino, partendo proprio dallo spiazzale antistante a Palazzo Zanca per poi proseguire in un vero e proprio tour sportivo, che coniuga attività fisica, arte e cultura.