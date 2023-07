Torna R-Esistenza Poetica: microfono aperto per dare "voce all'arte e all'informazione" - Tempostretto

Oggi alla passeggiata a mare dalle 17 il gruppo di artisti si riunirà per affrontare i temi dei diritti civili e sociali: "Siete tutti benvenuti, nessuno è da solo"

MESSINA – Torna R-Esistenza Poetica. Il gruppo di artisti messinesi che vuole dare voce all’arte in città si riunirà per il suo decimo evento alla Passeggiata a mare, alle 17 di sabato 15 luglio. Il movimento “continua ad abitare le piazze e portare con sé il suo caratteristico microfono aperto e lo spirito di condivisione, impaziente di continuare a trasmettere, con dolcezza e puntando al cuore delle persone, l’importanza e l’irrinunciabilità della lotta per quei diritti civili e sociali che da anni, ormai, sono sotto attacco, sensibilizzando attraverso l’arte l’informazione”.

Quali gli obiettivi? “Manifestare al Parlamento e al Governo la ferma determinazione non solo di difendere l’esistente, ma di progredire nella conquista di quei diritti civili e sociali che, ancora oggi, vedono esclusa una gran fetta della popolazione, a guidarlo è un sentimento di compartecipazione, di empatia, d’amore verso chiunque, verso l’ambiente e tutto ciò che c’è di bello in questo mondo. È intento del movimento dare voce alle minoranze, ai diversi, agli esclusi”.

“Durante l’evento – conclude R-Esistenza Poetica – il microfono sarà aperto e lo spazio espositivo disponibile per chiunque voglia esprimersi liberamente con letture, esposizioni di arte visiva, pittura e disegno in estemporanea, cartelloni, poesie, musica, esperienze vissute ed emozioni condivise. Invitando chiunque a partecipare, il movimento dichiara: ‘Non siamo soli, nessuno lo è. Siete tutti benvenuti'”.