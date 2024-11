Tornano le piogge in Sicilia, domani allerta “gialla” per Messina e provincia

Sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale"

Tornano le piogge in Sicilia, come vi abbiamo anticipato ieri in questo articolo. Per domani il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo “gialla” (attenzione) per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 6 novembre, sono infatti previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone”.